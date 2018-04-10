Президент
Украины Петр Порошенко прилетел в Германию. Перед ним стоят две цели: выпросить у
Ангелы Меркель миротворцев и склонить ее к отказу от Северного потока –
2. Ни то, ни другое лидеру Незалежной не светит, как бы он не старался.
Президент
Украины Петр Порошенко прилетел в Германию. Перед ним стоят две цели: выпросить у
Ангелы Меркель миротворцев и склонить ее к отказу от "Северного потока –
2". Ни то, ни другое лидеру Незалежной не светит, как бы он не старался.
Порошенко
убежден, что Украина находится в приоритете у немецких коллег. Но это чувство обманчиво.
Как бы не лебезил и не пресмыкался украинский лидер перед Меркель, она непреклонна.
За несколько часов до приземления самолета Порошенко,
германский канцлер переговорила по телефону с Владимиром Путиным. Как и
ожидалось, стороны подтвердили позиции в отношении реализации "Северного
потока – 2", а значит, газопроводу, который так мешает Киеву, быть.
Накануне Петр
Порошенко снова рекламировал транзитный газопровод, который идет по территории
Украины. Президент настаивал, что его модернизация для Европы будет намного
выгоднее, чем вложения в "Северный поток – 2".
В Киеве опасаются (и правильно делают), что только новый
газопровод из России в Европу заработает на полную мощность, потребность в украинской
трубе сразу же отпадет. Украина тотчас же останется без платы за транзит
российского газа.
"Немецкие политики и компании должны помнить о
том, что "Северный поток – 2" это исключительно политической проект,
который финансирует Россия. Простите за грубые слова, но "Северный поток –
2" это политическая взятка за лояльность России, цель которой –
экономическая и энергетическая блокада Украины и нанесение ей большого
ущерба", – заявил Порошенко, но, похоже, в Европе его никто не услышал.
Что касается
миротворцев ООН, о которых грезит Порошенко, то накануне его администрация
похвасталась тем ,что Турция будет участвовать в миротворческой миссии в
Донбассе. Договоренность об этом якобы достигнута на встрече президентов Турции
и Украины. Между тем в администрации президента Турции эту информацию
комментировать почему-то не стали.
Напомним, что с инициативой ввести миротворцев
ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ ранее выступил Владимир Путин. Отмечалось, что
речь идет об их размещении на линии разграничения
в Донбассе. Но Украина видит задачи миротворцев совсем иначе: Киев
настаивает на размещении голубых касок ООН на всей территории Украины
и на ее востоке – в Донбассе, до границы с Россией.