Президент Украины Петр Порошенко прилетел в Германию. Перед ним стоят две цели: выпросить у Ангелы Меркель миротворцев и склонить ее к отказу от Северного потока – 2. Ни то, ни другое лидеру Незалежной не светит, как бы он не старался.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко прилетел в Германию. Перед ним стоят две цели: выпросить уАнгелы Меркель миротворцев и склонить ее к отказу от "Северного потока –2". Ни то, ни другое лидеру Незалежной не светит, как бы он не старался.Порошенкоубежден, что Украина находится в приоритете у немецких коллег. Но это чувство обманчиво.Как бы не лебезил и не пресмыкался украинский лидер перед Меркель, она непреклонна.За несколько часов до приземления самолета Порошенко,германский канцлер переговорила по телефону с Владимиром Путиным. Как иожидалось, стороны подтвердили позиции в отношении реализации "Северногопотока – 2", а значит, газопроводу, который так мешает Киеву, быть.Накануне ПетрПорошенко снова рекламировал транзитный газопровод, который идет по территорииУкраины. Президент настаивал, что его модернизация для Европы будет намноговыгоднее, чем вложения в "Северный поток – 2".В Киеве опасаются (и правильно делают), что только новыйгазопровод из России в Европу заработает на полную мощность, потребность в украинскойтрубе сразу же отпадет. Украина тотчас же останется без платы за транзитроссийского газа."Немецкие политики и компании должны помнить отом, что "Северный поток – 2" это исключительно политической проект,который финансирует Россия. Простите за грубые слова, но "Северный поток –2" это политическая взятка за лояльность России, цель которой –экономическая и энергетическая блокада Украины и нанесение ей большогоущерба", – заявил Порошенко, но, похоже, в Европе его никто не услышал.Что касаетсямиротворцев ООН, о которых грезит Порошенко, то накануне его администрацияпохвасталась тем ,что Турция будет участвовать в миротворческой миссии вДонбассе. Договоренность об этом якобы достигнута на встрече президентов Турциии Украины. Между тем в администрации президента Турции эту информациюкомментировать почему-то не стали.Напомним, что с инициативой ввести миротворцевООН для защиты наблюдателей ОБСЕ ранее выступил Владимир Путин. Отмечалось, чторечь идет об их размещении на линии разграниченияв Донбассе. Но Украина видит задачи миротворцев совсем иначе: Киевнастаивает на размещении голубых касок ООН на всей территории Украиныи на ее востоке – в Донбассе, до границы с Россией.