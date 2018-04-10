Сегодняшняя встреча президента Украины Петра Порошенко с
канцлером ФРГ Ангелой Меркель была абсолютно бессмысленной для последней. Более
того, глава Незалежной умудрился подставить свою немецкую коллегу.
Сегодняшняя встреча президента Украины Петра Порошенко с
канцлером ФРГ Ангелой Меркель была абсолютно бессмысленной для последней. Более
того, глава Незалежной умудрился подставить свою немецкую коллегу.
Главные темы переговоров двух лидеров – ситуация на
Донбассе, в том числе вопрос введения в регион миротворцев, а также
строительство российского газопровода в Германию "Северный поток -
2". "Какие могут быть там итоги? Минский процесс нарушила сама Украина, особенно
законом о "реинтеграции Донбасса", который прямо противоречит Минску – 2",
– прокомментировал итоги встречи политолог Олег Матвейчев. По словам эксперта,
Порошенко врал или пытался обсуждать темы, в которых ничего не смыслит.
Что касается "Северного потока – 2", то это
коммерческие структуры "Газпрома", где Германия является миноритарным
собственником, подчеркнул аналитик. "А решения в коммерческих структурах
принимает совет директоров, но точно не Порошенко с Меркель", – цитирует
Матвейчева "ПолитНавигатор".
По его словам, любые переговоры лидеров Украины и Германии
является бессмысленным времяпрепровождением. С точки зрения интересов Порошенко, отметил он, это еще
можно объяснить: в конце концов, для него это – самопиар, желание показать, что
его по-прежнему принимают западные лица, что он якобы что-то решает с ними.
"То для Меркель сама встреча с Порошенко, скорее, компромат. Она даже
пиар-эффект из этого не извлечет", – резюмировал политолог.
По всей видимости, то, что Меркель до сих пор не отказалась
встречаться с Порошенко, можно объяснить вежливостью канцлера и ее желанием
играть роль в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Порошенко же мир не
нужен, а вот пиар – всегда пожалуйста, дабы не выглядеть совсем уж откровенным
изгоем и посмешищем на фоне других лидеров.
Таким образом, украинский президент
своим визитом к германскому канцлеру оказал ей настоящую медвежью услугу. Для
Меркель, рейтинг который и без того не высок, переговоры с крайне непопулярным
в Европе Порошенко могут обернуться весьма неприятными последствиями.
Что касается "Северного потока – 2", то в Киеве
уже было обрадовались, когда канцлерг ФРГ заявила о необходимости учитывать
позицию Украины в процессе реализации проекта. Однако еще до приземления самолета
Порошенко в Германии Меркель провела телефонные переговоры с президентом России
Владимиром Путиным, в котором обе стороны подтвердили: газопроводу – быть. И
никакие истерики из Киева уже не могут ничего изменить.
Магистральный газопровод по дну Балтийского моря
"Северный поток – 2" является настоящим ночным кошмаром для нынешней
украинской власти. Благодаря его постройке "Газпром" сможет
поставлять голубое топливо напрямую в Германию, минуя посредников, главное место
среди которых занимает Украина.
Это значит, что Незалежная лишится инструмента шантажа и
давления, который она с разной степенью успеха применяла с момента распада
СССР, выклянчивая для себя скидки на газ и занимаясь в то же время его
неприкрытым воровством. Как подсчитали эксперты, конец эксплуатации
"Газпромом" украинского маршрута приведет к потере Украиной около 10%
бюджетных поступлений.