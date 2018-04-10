Сегодняшняя встреча президента Украины Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель была абсолютно бессмысленной для последней. Более того, глава Незалежной умудрился подставить свою немецкую коллегу.

Сегодняшняя встреча президента Украины Петра Порошенко сканцлером ФРГ Ангелой Меркель была абсолютно бессмысленной для последней. Болеетого, глава Незалежной умудрился подставить свою немецкую коллегу.Главные темы переговоров двух лидеров – ситуация наДонбассе, в том числе вопрос введения в регион миротворцев, а такжестроительство российского газопровода в Германию "Северный поток -2". "Какие могут быть там итоги? Минский процесс нарушила сама Украина, особеннозаконом о "реинтеграции Донбасса", который прямо противоречит Минску – 2",– прокомментировал итоги встречи политолог Олег Матвейчев. По словам эксперта,Порошенко врал или пытался обсуждать темы, в которых ничего не смыслит.Что касается "Северного потока – 2", то этокоммерческие структуры "Газпрома", где Германия является миноритарнымсобственником, подчеркнул аналитик. "А решения в коммерческих структурахпринимает совет директоров, но точно не Порошенко с Меркель", – цитируетМатвейчева "ПолитНавигатор".По его словам, любые переговоры лидеров Украины и Германииявляется бессмысленным времяпрепровождением. С точки зрения интересов Порошенко, отметил он, это ещеможно объяснить: в конце концов, для него это – самопиар, желание показать, чтоего по-прежнему принимают западные лица, что он якобы что-то решает с ними."То для Меркель сама встреча с Порошенко, скорее, компромат. Она дажепиар-эффект из этого не извлечет", – резюмировал политолог.По всей видимости, то, что Меркель до сих пор не отказаласьвстречаться с Порошенко, можно объяснить вежливостью канцлера и ее желаниемиграть роль в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Порошенко же мир ненужен, а вот пиар – всегда пожалуйста, дабы не выглядеть совсем уж откровеннымизгоем и посмешищем на фоне других лидеров.Таким образом, украинский президентсвоим визитом к германскому канцлеру оказал ей настоящую медвежью услугу. ДляМеркель, рейтинг который и без того не высок, переговоры с крайне непопулярнымв Европе Порошенко могут обернуться весьма неприятными последствиями.Что касается "Северного потока – 2", то в Киевеуже было обрадовались, когда канцлерг ФРГ заявила о необходимости учитыватьпозицию Украины в процессе реализации проекта. Однако еще до приземления самолетаПорошенко в Германии Меркель провела телефонные переговоры с президентом РоссииВладимиром Путиным, в котором обе стороны подтвердили: газопроводу – быть. Иникакие истерики из Киева уже не могут ничего изменить.Магистральный газопровод по дну Балтийского моря"Северный поток – 2" является настоящим ночным кошмаром для нынешнейукраинской власти. Благодаря его постройке "Газпром" сможетпоставлять голубое топливо напрямую в Германию, минуя посредников, главное местосреди которых занимает Украина.Это значит, что Незалежная лишится инструмента шантажа идавления, который она с разной степенью успеха применяла с момента распадаСССР, выклянчивая для себя скидки на газ и занимаясь в то же время егонеприкрытым воровством. Как подсчитали эксперты, конец эксплуатации"Газпромом" украинского маршрута приведет к потере Украиной около 10%бюджетных поступлений.