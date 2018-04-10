Оператор сети Wi-Fi столичной подземки в срочном порядке меняет правила защиты данных своих пользователей. Несколько дней назад стало известно о том, что система уязвима.

Оператор сети Wi-Fi столичной подземки в срочном порядке меняет правила защиты данных своих пользователей. Несколько дней назад стало известно о том, что система уязвима. Цифровой портрет пользователей никак не шифровался. При желании хакеры могли получить данные о возрасте, поле, семейном положении, достатке, а также станциях, на которых человек живет и работает. Сейчас программисты в срочном порядке меняет алгоритм авторизации абонентов, чтобы исключить незаконное использование личной информации."Сейчас все данные пользователей зашифрованы. Также мы отключили трекинг пользователей внутри наших систем по станциям метро, соответственно, никто не может отследить их передвижения. Мы оперативно принимаем меры по усилению наших систем авторизации. Я думаю, что в ближайшее время мы об этом расскажем публично", — сообщила представитель компании-оператора Анастасия Самойлова.