Кемеровчанин Игорь Востриков, у которого, у которого в ТЦ Зимняя вишня погибли супруга, трое детей и сестра высказался об избрании экс-главы Кузбасса Амана Тулеева на новый пост. Мужчина заявил, что резко негативно воспринимает назначение бывшего губернатора региона председателем парламента Кемеровской области.

Кемеровчанин Игорь Востриков, у которого, укоторого в ТЦ "Зимняя вишня" погибли супруга, трое детей и сестра высказался обизбрании экс-главы Кузбасса Амана Тулеева на новый пост. Мужчина заявил, чторезко негативно воспринимает назначение бывшего губернатора региона председателемпарламента Кемеровской области.Востриков уверен, что избрание Тулеева неэффективно. Более того,по его мнению, после случившейся трагедии экс-губернатор должен был совсем уйтииз политики."При… полной коррумпированности нашей администрации он должен быллибо сам уйти, либо должен был быть отстранен", – цитирует Игоря Востриковарадиостанция "Говорит Москва". Кемеровчанин в бешенстве от того, что Аман Тулеевсохранил за собой не только дачу и резиденцию, но также и пенсию в три миллионарублей в год."И суть-то в том, что он весь бизнес у нас подмял под себя… Денегтам немерено. А он решил за собой все эти полномочия оставить", – возмутилсяВостриков. Он добавил, что в ходе своей общественной работы не собираетсяоказывать влияния на политическую ситуацию в регионе, отметив, что его "всепытаются притянуть по максимуму в политику".Напомним, экс-губернаторКузбасса Аман Тулеев 10 апреля был избран председателем Совета народныхдепутатов Кемеровской области. Тулеев являлся главой региона более 20 лет. Онподал в отставку 1 апреля в связи с крупным пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" вКемерово 25 марта. Трагедия унесла жизни 64 человек, среди которых 41 ребенок.