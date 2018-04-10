Известный телеведущий Владимир Познер не видит ничего трагического в новом витке санкционной войны. Он вспомнил период правления Рональда Рейгана, когда весь мир, казалось, стоял на пороге ядерной катастрофы.

Известный телеведущий Владимир Познер не видит ничеготрагического в новом витке санкционной войны. Он вспомнил период правленияРональда Рейгана, когда весь мир, казалось, стоял на пороге ядерной катастрофы.Познер напомнил, что в бытность президентства в США РейганаСоветский Союз называли империей зла. Стране пророчили, что она закончит свой путь на пепелище. Тогда прекратились все отношенияи сотрудничество в культурной и спортивной сферах.Но произошло неожиданное для всех событие– встреча в Рейкьявике Горбачева и Рейгана, вслед за которой не сразу, но темне менее закончилась холодная война. "Вспоминая это, – а я ведь в какой-тостепени был участником того, что происходило тогда, – я бы не спешил спохоронными маршами", – приводит слова Познера BFM.RU.Ранее журналист объяснил в интервью изданию"ПолитЭксперт" суть американской политики в отношении России. По егомнению, проблемы заключаются в том, что наша страна возвращает себе влияние намеждународной арене после распада СССР. Этот факт не устраивает истеблишмент в СШАи провоцирует элиту на ведение отчаянных и очень опасных политических игр.На новый виток санкций Минфин США пошел 6 апреля, опубликовавсписок из двух десятков фамилий российских бизнесменов и госуправленцев. Они иподконтрольные им компании попали в немилость из-за событий в Крыму и на юго-востоке Украины. Не исключено, что Белыйдом объявит вскоре о новых санкциях, причиной которых будет дело об отравлениив Британии двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.Накануне, 9 апреля на российских биржах после объявления оновых санкциях произошло резкое падение акций крупнейших компаний, активыкоторых контролируют попавшие в черный список бизнесмены. Также упал и валютныйрынок, рубль подешевел на 3%. Сегодня падение продолжилось: на 15:30 МСК долларна Московской бирже стоит 62 рубля 66 копеек, евро взлетел в цене до 77 споловиной рублей.