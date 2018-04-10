Известный телеведущий Владимир Познер не видит ничего
трагического в новом витке санкционной войны. Он вспомнил период правления
Рональда Рейгана, когда весь мир, казалось, стоял на пороге ядерной катастрофы.
Известный телеведущий Владимир Познер не видит ничего
трагического в новом витке санкционной войны. Он вспомнил период правления
Рональда Рейгана, когда весь мир, казалось, стоял на пороге ядерной катастрофы.
Познер напомнил, что в бытность президентства в США Рейгана
Советский Союз называли империей зла. Стране пророчили, что она закончит свой путь на пепелище. Тогда прекратились все отношения
и сотрудничество в культурной и спортивной сферах.
Но произошло неожиданное для всех событие
– встреча в Рейкьявике Горбачева и Рейгана, вслед за которой не сразу, но тем
не менее закончилась холодная война. "Вспоминая это, – а я ведь в какой-то
степени был участником того, что происходило тогда, – я бы не спешил с
похоронными маршами", – приводит слова Познера BFM.RU.
Ранее журналист объяснил в интервью изданию
"ПолитЭксперт" суть американской политики в отношении России. По его
мнению, проблемы заключаются в том, что наша страна возвращает себе влияние на
международной арене после распада СССР. Этот факт не устраивает истеблишмент в США
и провоцирует элиту на ведение отчаянных и очень опасных политических игр.
На новый виток санкций Минфин США пошел 6 апреля, опубликовав
список из двух десятков фамилий российских бизнесменов и госуправленцев. Они и
подконтрольные им компании попали в немилость из-за событий в Крыму и на юго-востоке Украины. Не исключено, что Белый
дом объявит вскоре о новых санкциях, причиной которых будет дело об отравлении
в Британии двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.
Накануне, 9 апреля на российских биржах после объявления о
новых санкциях произошло резкое падение акций крупнейших компаний, активы
которых контролируют попавшие в черный список бизнесмены. Также упал и валютный
рынок, рубль подешевел на 3%. Сегодня падение продолжилось: на 15:30 МСК доллар
на Московской бирже стоит 62 рубля 66 копеек, евро взлетел в цене до 77 с
половиной рублей.