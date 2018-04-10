Начиная с апреля можно наконец сажать редиску, горох, морковь и другие сезонные овощи. Жаль только, что собирать этот урожай можно будет еще очень нескоро. А пока довольствуемся дорогими и частенько пресными импортными продуктами, ведь витамины весной особенно нужны.

Начиная с апреля можно наконецсажать редиску, горох, морковь и другие сезонные овощи. Жаль только, чтособирать этот урожай можно будет еще очень нескоро. А пока довольствуемсядорогими и частенько пресными импортными продуктами, ведь витамины веснойособенно нужны.Диетологи выяснили, что нехваткаполезных веществ напрямую влияет на объемы тела – организм, недополучив их,пытается заменить качество еды количеством. И вот не потому ли у многих из наспо весне просыпается зверский аппетит, что дары природы с весенних прилавковдарят нам не так уж много пользы? Команда познавательной программы "НашПотребНадзора"на НТВ выяснила, есть ли полезные вещества и микроэлементы в импортных овощах ив перезимовавших "соотечественниках".Овощи и фрукты, которые продаютсясейчас в магазинах, отличаются от наших дачных прежде всего тем, что растут онине в земле. Ну за исключением тех, что привозятся из южной Америки или Африки,где сейчас как раз заканчивается лето. Во всех теплицах – и в гористом Иране, ив жарком Израиле, и в наших отечественных, – выращивают плоды на гидропонике,то есть вообще без грунта.Как правило землю заменяетизмельченная кокосовая скорлупа, сдобренная питательным раствором. Например, тепличныйкомплекс можно было построить хоть на бетонной взлетно-посадочной полосе, а онвсе равно давал бы пятьдесят килограммов томатов с каждого квадратного метра.Причем круглый год. Неудивительно, что такие огромных теплиц становится всебольше, несмотря на то, что по вкусу такие томаты, например, пока никак не удаетсяприблизить к сезонным грунтовым.Экономят прежде всего время. Делов том, что корни тех же томатов в кокосовой стружке, разрастаются раз в десятьменьше, чем в земле. А чем короче корни, тем быстрее питательные веществадобираются до плода. В итоге новый урожай собирают каждые две-три недели. Аесли подмешать в питательный раствор еще и стимулятор роста, то растениеразвивается уже не по дням, а по часам. Правда именно из-за этого получаютсятакие огурцы и помидоры, которые лишь выглядят хорошо.Но раз во всех теплицах, где быони не были возведены, ничего не зависит от земли, и физраствор одинаковый, тоимеет ли смысл переплачивать за привезенные овощи из той же Армении, Турции,Азербайджана, например? Ведь в их стоимость заложена и транспортировка.Выяснилось, что самое важное то, сколькосолнца над теплицей. Несмотря на одинаковое питание, тепличные плоды из стран сбольшим числом безоблачных дней будут отличаться от северных. От ультрафиолетаовощи и фрукты загорают так же, как и люди. На кожице появляется пигмент. Иплод становится ярче, аппетитнее. И если это более-менее факт известный, тонемногие знают, что именно под действием ультрафиолета вырабатываются ифенольные соединения – проще говоря, фирменный запах растения. Вот только естьодна проблема, ультрафиолета привозные в российские магазины плоды все равнонедополучают и поэтому часто все равно почти не пахнут. Почему?"Вот помидор, огурец, и клубника,которые вырастили в теплице, над которой солнца много, но она далеко отмагазина. Назовем их "южане". Цена их 5 рублей. А вот овощи и фрукты, которыесозревали в теплице, расположенной куда ближе к прилавку, однако недостатоксолнца в которой пришлось компенсировать специальными натриевыми лампами. Из-заэтого на "северян" цена выше – 10 рублей, но преимущество в логистике. Тут расходына доставку 10 рублей. А здесь пять. И вот, оказывается, чтобы снова получитьпреимущество, производители вот этих "витаминок" стали срывать их гораздораньше, не давая как следует насытиться солнцем. Ведь зелеными их гораздо прощеперевозить. Меньше битых, больше влезает. Себестоимость упала. В пути онисозревают визуально, но не на вкус. А здесь в ответ выключили половину ламп.Они все равно созрели, но из-за недостатка ультрафиолета тоже потеряли вовкусе. В итоге и те и те пожертвоваликачеством, но не выиграли друг у друга ничего", – выяснила корреспондент программыКристина Пастушкова.Однако эта битва за витринупродолжается. Чем больший путь предстоит проделать плодам, тем более толстая уних шкура. И чтобы они не лопались, а бактерии с вредителями осталисьголодными, плоды транспортируют недозрелыми. Именно поэтому специалисты советуютс зимних овощей и фруктов даже съедобную вроде бы шкурку срезать и не есть.Но как они дозревают без солнца,находясь в трюме корабля, вагоне поезда или в грузовой фуре вообще без доступасвета? Оказывается, недозревшие помидоры, яблоки, груши, бананы, персики, кивии сливы в Россию отправляют в специальных камерах, насыщенных этиленом –аналогом природного газа, которые сами растения выделяют при созревании. Однакополная имитация естественного процесса дозревания возможна только в том случае,если точно соблюдена технология. А если поставщик решил сэкономить и продержалплоды в камере не пять дней, а, допустим, три, то крахмал так и не сможетпревратиться в сахар, и плод на вкус будет пресным.Эксперты дают довольно четкиеинструкции по выбору овощей и фруктов. Чем дольше едут овощи и фрукты допокупателя, тем меньше солнца они получают на плантации, и тем болеенедозревшими их собирают. Поэтому диетологи всего мира советуют налегать толькона сезонные овощи и фрукты, растущие в вашем регионе или как можно ближе кнему. А если плоды растут в теплице, то это, независимо от региона, плюс-минусодно и тоже. А значит нужно оставаться придирчивыми в выборе.Смотрите программу"НашПотребНадзор" по воскресеньям в 13:00