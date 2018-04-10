Президент московского Локомотива Илья Геркус заявил, что красно-зеленые уже выполнили задачу на сезон. По его словам, столичный клуб, независимо от результатов оставшихся матчей чемпионата России по футболу, окажется не ниже пятого места в турнирной таблице.

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус заявил, что "красно-зеленые" уже выполнили задачу на сезон. По его словам, столичный клуб, независимо от результатов оставшихся матчей чемпионата России по футболу, окажется не ниже пятого места в турнирной таблице."Мы уже выполнили задачу, мы обнаружили, что уже заняли место в пятерке. Теперь можем (быть) повыше, но мы концентрируемся на ближайшей игре. Приходите на матч, а остальное все в наших руках", — приводит слова Геркуса РИА Новости.В настоящий момент "железнодорожники" лидируют в чемпионате России, набрав 52 очка после 24 матчей. У занимающего вторую строчку "Спартака" на два очка меньше. При этом "красно-белые" провели на одну игру больше.