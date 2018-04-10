Терезу Мэй не позвали на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Премьер-министр Великобритании может утешаться тем, что Дональда Трампа на торжестве тоже не будет.

Терезу Мэй не позвали на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.Премьер-министр Великобритании может утешаться тем, что Дональда Трампа наторжестве тоже не будет.Неприятную для главы британского кабмина информациюподтвердил представитель принца Гарри. Парарешила не приглашать на торжество как британских, так и иностранныхполитических лидеров. По его словам, решение принято после консультаций справительством Ее Величества. В результате отказались от приглашения на свадьбуне только британских, но и иностранных политиков.Ранее сообщалось, что на службе будет присутствовать всякоролевская семья во главе с монархом, родители Меган – Томас Маркл и ДорияРэгленд – а также приглашенные. Церемония назначена на 19 мая, она пройдет вчасовне Святого Георгия в Виндзорском замке, передает RT.О некоторых подарках, которые преподнесут принцу и егоизбраннице, уже сообщалось. Так, королевский парфюмерный дом создал для МеганМаркл духи, которыми она воспользуется в день свадьбы. Floris London,обладающий королевской лицензией с 1820 года, подтвердил, что выпуститцитрусовый аромат специально для Меган.Уникальные духи в продажу, конечно же, не поступят. Однакодля особо утонченных ценителей сообщается, что аромат создан на базе духов длямужчин и женщин Bergamotto di Positano – с верхними нотами мандарина,бергамота, апельсинового цвета и базовыми нотами амбры, имбиря и дерева.Эксперты уже отметили, что невеста, надев этот аромат,пойдет по стопам Елизаветы II.Ее Величество в день своей свадьбы в 1947 году воспользовалась духами WhiteRose от того же парфюмерного дома.