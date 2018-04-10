К месту авиакатастрофы в Подмосковье 10 апреля прибыла дополнительная группировка спасателей МЧС. Они повторно обследуют периметр падения пассажирского лайнера Ан-148 Саратовских авиалиний, рухнувшего 11 февраля.

месту авиакатастрофы в Подмосковье 10 апреля прибыла дополнительнаягруппировка спасателей МЧС. Они повторно обследуют периметр падения пассажирскоголайнера Ан-148 "Саратовских авиалиний", рухнувшего 11 февраля.В настоящее время около ста человек задействованы впоисках останков жертв трагедии. Добраться туда можно только пешком в резиновыхсапогах, поскольку все подходы к месту крушения самолета размыты."Поле оцеплено по периметру. Губернатор Оренбургскойобласти тоже отправился на место поисков. Эксперты сейчас осматриваюттерриторию рядом с мемориалом. Там родные и обнаружили останки и вещи погибших…Все, что находят, спасатели и следователи собирают в пакеты", – передает Telegram-канал LifeShot. Искать забытые фрагменты икуски тел и вещей спасатели ринулись после того, как их пристыдили родственникипогибших.Так, 9 апреля близкиежертв заявили, что на месте крушения до сих пор остаются фрагментытел. Дочь пассажирки злополучного рейса ЮлияСиницына добавила, что эта территория не огорожена, туда можно свободнопройти, и представители каких-либо служб там не дежурят.Позже девушка сообщила, что отряд МЧСпрошел по полю и сказал, что все собрано. Но она утверждала, чтоспасатели плохо искали, без собак, а оставшиеся фрагменты тел оченьмелкие.Напомним, катастрофа с Ан-148 произошла, когда самолет летел из"Домодедово" в Орск. Погибли 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членовэкипажа.