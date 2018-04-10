К
месту авиакатастрофы в Подмосковье 10 апреля прибыла дополнительная
группировка спасателей МЧС. Они повторно обследуют периметр падения пассажирского
лайнера Ан-148 Саратовских авиалиний, рухнувшего 11 февраля.
К
месту авиакатастрофы в Подмосковье 10 апреля прибыла дополнительная
группировка спасателей МЧС. Они повторно обследуют периметр падения пассажирского
лайнера Ан-148 "Саратовских авиалиний", рухнувшего 11 февраля.
В настоящее время около ста человек задействованы в
поисках останков жертв трагедии. Добраться туда можно только пешком в резиновых
сапогах, поскольку все подходы к месту крушения самолета размыты.
"Поле оцеплено по периметру. Губернатор Оренбургской
области тоже отправился на место поисков. Эксперты сейчас осматривают
территорию рядом с мемориалом. Там родные и обнаружили останки и вещи погибших…
Все, что находят, спасатели и следователи собирают в пакеты", – передает Telegram-канал LifeShot. Искать забытые фрагменты и
куски тел и вещей спасатели ринулись после того, как их пристыдили родственники
погибших.
Так, 9 апреля близкие
жертв заявили, что на месте крушения до сих пор остаются фрагменты
тел. Дочь пассажирки злополучного рейса Юлия
Синицына добавила, что эта территория не огорожена, туда можно свободно
пройти, и представители каких-либо служб там не дежурят.
Позже девушка сообщила, что отряд МЧС
прошел по полю и сказал, что все собрано. Но она утверждала, что
спасатели плохо искали, без собак, а оставшиеся фрагменты тел очень
мелкие.
Напомним, катастрофа с Ан-148 произошла, когда самолет летел из
"Домодедово" в Орск. Погибли 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов
экипажа.