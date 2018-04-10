Президент России Владимир Путин заявил, что объем бюджетных средств на фундаментальные исследования в ближайшие годы будет увеличен в полтора раза. Также он выразил уверенность в том, что зарплаты ученых должны зависеть от их результатов, а не региона или места работы.

Объем бюджетных средств на фундаментальные исследования в ближайшие годы будет увеличен в полтора раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Курчатовском институте. Мероприятие было приурочено к 75-летию исследовательского центра. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24"."Необходимо обеспечить финансирование науки, при этом существенно повысить эффективность использования этих ресурсов. Деньги должны получать те организации, которые добиваются конкретных, значимых результатов", — сказал Путин.В ходе разговоры с учеными обсуждался вопрос о доведении финансирования исследований и разработок до 2% ВВП, сейчас этот показатель составляет 1,1%. Путин отметил, что задача сложная, но не потому, что государство не хочет "этого добиться или денег жалко". Она сложна тем, что "70% в структуре расходов — это бюджетные расходы", а в некоторых высокоразвитых странах эти расходы составляют 30%. В связи с этим резко увеличить бюджетные расходы не получится. Поэтому, по словам президента, "необходимо создавать дополнительные стимулы для вложения бизнеса в исследования и разработки, для деятельности крупных и малых высокотехнологичных компаний".Президент призвал ученых добиться настоящего прорыва для роста экономики, промышленности и сельского хозяйства. Он привел слова Игоря Курчатова, который говорил, что в любом деле нужно определить самое главное, иначе второстепенное отнимет все силы."Главное для нас с вами сегодня — добиться настоящего прорыва, использовать технологический прогресс для повышения благополучия людей, для освоения наших огромных территорий, для роста эффективности экономики, промышленности, сельского хозяйства", — указал Путин.Кроме того, Путин заявил о необходимости предложить российскому бизнесу дополнительные стимулы для инвестиций в технологии. По его мнению, нужно "создать такой инвестиционный климат, чтобы запустить настоящий технологический бум".Президент считает необходимым обеспечить использование передовых оборонных технологий в высокотехнологичных отраслях гражданской сферы. В пример он привел историю атома в нашей стране, когда его энергия "стала применяться в мирных целях — создание энергостанций, ледокольного флота, и т.д.".Также глава государства выразил уверенность в том, что зарплаты ученых должны зависеть от результатов их труда, а не региона или места работы."Люди, добивающиеся результата вне зависимости от того, где они работают, должны получать одинаковые доходы, а не только в крупных центрах, — подчеркнул президент. — Эти доходы должны получаться одинаково вне зависимости от того, где и в каком регионе страны работает ученый".