В России необходимо по всей стране развивать научные центры и повышать социальный статус исследователей, считает Владимир Путин. Президент заявил об этом во время посещения Курчатовского института, которому исполнилось 75 лет.

В России необходимо по всей стране развивать научные центры и повышать социальный статус исследователей, считает Владимир Путин. Президент заявил об этом во время посещения Курчатовского института, которому исполнилось 75 лет.Глава государства принял участие в заседании президиума Российской академии наук и Ученого совета Курчатовского института. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu. Владимир Путин подчеркнул: российские власти уделяют пристальное внимание наращиванию научного потенциала, и уже удалось добиться заметных качественных изменений."На базе ведущих вузов на Урале, в Поволжье, на юге страны, в Сибири, на Дальнем Востоке будут созданы крупные научные центры. Собственно говоря, они создаются во всю. Они призваны существенно усилить нашу конкурентоспособность, стать центрами притяжения для лучших зарубежных ученых, для наших молодых исследователей", — заявил президент.При этом он отметил, что новые технологические пространства должны формироваться не только вокруг ведущих университетов и научных центров."Собственно, весь наш проект пространственного развития страны направлен на создание условий для творчества людей, чтобы они объединялись, формировали новые исследовательские коллективы, чтобы по всей России открывались возможности для самореализации, для интересной работы и для насыщенной полноценной жизни. И, конечно, нужно и дальше повышать социальный статус ученых, конструкторов, инженеров, тех, кто двигает отечественную науку вперед и добивается настоящих прорывов", — подчеркнул Владимир Путин.Перед заседанием глава государства осмотрел исследовательский центр. Первым президенту показали лазерно-синхротронный комплекс: с его помощью впервые в мире реализуется новый подход к исследованию физических явлений. Кроме того Владимиру Путину показали станцию фоточувствительных рентгеновских методов.