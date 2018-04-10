Из-за технических неполадок в работе Госдумы сегодня был объявлен незапланированный перерыв.

Из-за технических неполадок в работе Госдумы сегодня был объявлен незапланированный перерыв."Какая-то серьезная поломка", — сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.Проблемы со звуком возникли во время рассмотрения в первом чтении поправок в закон "О реабилитации жертв политических репрессий". Когда проект с трибуны начал представлять член фракции "Единая Россия", один из авторов документа Виктор Водолацкий, по всему залу пошли микрофонные шумы.Техработники сообщили, что на устранение неполадок потребуется время, перерыв в работе нижней палаты парламента продлится до 15 часов, передает "Интерфакс".