Стало известно о планах Apple.
Модель iPhone 2019 года получит камеру с тремя сенсорами.
Стало известно о планах Apple.
Модель iPhone 2019 года получит камеру с тремя сенсорами.
Такая камера получит пятикратный зум. Какой именно – цифровой,
оптический или гибридный – пока не разглашается.
Секрет раскрывается в исследовательском отчете Economic Daily News, опубликованном на
тайском ресурсе. Сейчас у iPhone X и iPhone 8 Plus с двойными камерами двойной
оптический и десятикратный цифровой зум.
Первым смартфоном с тройной камерой стал флагман Huawei P20 Pro.
Устройство получило разрешение на 40 мегапикселей у основного объектива, 20 – у
монохромного и восемь – у телеобъектива.
Как
писали Dni.Ru, "яблочная" корпорация анонсировала iPhone 8 и iPhone 8
Plus в красном цвете. Новая версия дизайна приурочена к благотворительной
акции (RED), при которой часть средств от продаж телефонов будет
направлена в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.
Ранее сообщалось,
что iPhone всех моделей в России продолжают терять в цене. Некоторые смартфоны
компании Apple только с начала года подешевели на треть. Последняя
модель смартфона от Apple – iPhone X – потеряла в цене больше всех
"коллег".