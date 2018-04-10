Стало известно о планах Apple. Модель iPhone 2019 года получит камеру с тремя сенсорами.

Стало известно о планах Apple.Модель iPhone 2019 года получит камеру с тремя сенсорами.Такая камера получит пятикратный зум. Какой именно – цифровой,оптический или гибридный – пока не разглашается.Секрет раскрывается в исследовательском отчете Economic Daily News, опубликованном натайском ресурсе. Сейчас у iPhone X и iPhone 8 Plus с двойными камерами двойнойоптический и десятикратный цифровой зум.Первым смартфоном с тройной камерой стал флагман Huawei P20 Pro.Устройство получило разрешение на 40 мегапикселей у основного объектива, 20 – умонохромного и восемь – у телеобъектива.Какписали Dni.Ru, "яблочная" корпорация анонсировала iPhone 8 и iPhone 8Plus в красном цвете. Новая версия дизайна приурочена к благотворительнойакции (RED), при которой часть средств от продаж телефонов будетнаправлена в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.Ранее сообщалось,что iPhone всех моделей в России продолжают терять в цене. Некоторые смартфоныкомпании Apple только с начала года подешевели на треть. Последняямодель смартфона от Apple – iPhone X – потеряла в цене больше всех"коллег".