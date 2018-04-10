Водители, которые не спешат оплачивать свои штрафы, рискуют остаться без машины. В любой момент их транспортное средство может быть конфисковано. Вычислить маршрут должника судебным приставам не составляет труда.

Водители, которые не спешат оплачивать свои штрафы, рискуют остаться без машины. В любой момент их транспортное средство может быть конфисковано. Вычислить маршрут должника судебным приставам не составляет труда.В потоке инспекторы ДПС высматривают красный Mercedes. Судебные приставы разыскивают его владельца, который задолжал 200 тысяч. Правда, за рулем не сам хозяин, а его супруга. Автомобиль собираются арестовывать, просят отдать ключи. Дама подчиняться отказывается, перекладывает всю ответственность на мужа. Только за неоплаченную парковку долг в 129 тысяч. Штрафы вовремя не гасили, поэтому и возбудили административное дело.В этот раз классический случай: неплательщик на повестки не реагировал, трубку не брал, кредитная карточка пустая. Раньше должники так и скрывались годами. Но теперь их легко вычислить. На столичных дорогах сотни камер наблюдения. Если должник на своем автомобиле проезжает под ними, датчик обязательно сработает, зафиксирует номера и местоположение, а затем отправит эту информацию в ситуационный центр. Там специалисты отслеживают все перемещения неплательщика по городу и выделяют его постоянные маршруты. А дальше дело техники.Арестовать машину могут не только из-за штрафов ГИБДД, но и, к примеру, за неуплату алиментов.- Сколько нужно задолжать, чтобы машину могли арестовать?- Конкретной суммы нет, но от 30 тысяч мы можем забрать машину.Есть еще один нюанс. За парковку в неположенном месте автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку. Там работает отдел судебных приставов, которые по базам проверяют информацию о нарушителе. Всплывает вся подноготная."Если автомобилист имеет задолженность, он не получит вою машину со спецстоянки, пока их полностью не погасит", — объясняет Анна Пивоварова, руководитель пресс-службы ГКУ АМПП.Спустя три часа споров с судебными приставами, Анастасия все-таки покинула автомобиль. Его вернут, если ее супруг в течение 10 дней разберется с долгами. В противном случае машину выставят на продажу.