Неизвестные прежде подробности смерти актрисы всплывают каждый час. Жаль, что при жизни об Анжелике не писали так много.

Неизвестные прежде подробности смерти актрисы всплывают каждый час. Жаль, что при жизни об Анжелике не писали так много.Москва прощается со звездой театра "Школа современной пьесы" Анжеликой Волчковой, которая умерла в возрасте 47 лет от рака желудка. "Три с половиной года борьбы, год ремиссии и рецидив...", – рассказала Dni.Ru ближайшая подруга актрисы. Она же сообщила, что Волчкова – не настоящая фамилия актрисы. "От рождения Анжелика была Тютиковой, но, став актрисой, сменила фамилию на более звучную, – уверяет подруга звезды. – Она советовалась со мной по этому поводу. И, важно отметь, что Волчкова – это не псевдоним. Анжелика сменила паспорт и все документы".Для поклонников актрисы ее личная жизнь долгое время была тайной за семью печатями. Но Dni.ru провел собственное расследование и выяснил, что почти четверть века она была замужем за журналистом-телевизионщиком Сергеем Кощеевым. Он чуть старше ее. Единственная их дочь Анастасия в этом году заканчивает 11-й класс. С детства Настя начала сниматься в кино. Поэтому думает пойти по стопам матери-актрисы. Правда, Волчкова в последнее время жаловалась, что у дочери депрессия, что она ничего не хочет, отстала в учебе и ей даже пришлось нанимать репетиторов.В "Школе современной пьесы" корреспонденту Dni.Ru сообщили, что 11 апреля там сыграют спектакль "Шинель/Пальто" по Гоголю. "Мы посвятили спектакль памяти Альберта Филозова, покинувшего этот мир 11 апреля 2016 года. И мы посвящаем его Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле на премьере. Это была последняя ее роль", – рассказали в театре. Похоронят Анжелику на ее малой родине – в Пензе.