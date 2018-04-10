Алексей Панин обрадовал подписчиков новостью о разблокировке старого аккаунта в Instagram. Артист пригласил пользователей соцсети посетить восстановленный профиль. Поклонники ринулись проверять работоспособность и не смогли туда попасть.
Алексей Панин обрадовал подписчиков новостью о разблокировке старого аккаунта в Instagram. Артист пригласил пользователей соцсети посетить восстановленный профиль. Поклонники ринулись проверять работоспособность и не смогли туда попасть.
Панин опубликовал видеообращение в своем резервном аккаунте,
где сообщил, что его основная страница снова доступна. "Она сейчас находится в
теневом плане, как мне объяснили она видна только моим старым подписчикам, а
новым людям она не видна. Скоро она будет видна всем", – поделился артист.
Поклонники с энтузиазмом восприняли известие о разблокировке,
многие тут же принялись искать старый аккаунт. "Ура",
"Мы рады", "Дайте ссылку", "Алексей,
напиши здесь ссылку на старую-плиз", "Ссылку пожалуйста" "Только я
почему заблокирова у той страницы", "И я тоже заблокирована" – принялись
проверять исправность фолловеры.
Через четверть часа артист удалил сообщение из микроблога. А предыдущая страница так и осталась неактивной. Панин пока не объяснил фанатам, как попал впросак и почему решил, что старый аккаунт вновь в рабочем состоянии.
Напомним, что основная страница звезды была ликвидирована в
марте 2018 года. Тогда Алексей опубликовал развратный снимок. На фото артист вместе
с любимой женщиной делают селфи голышом.
Впрочем, артист и его возлюбленная
не успели насладиться комментариями, оставленными ошеломленными подписчиками – администрация Instagram заблокировала страничку актера. В условиях
использования указано, что публикация обнаженных фото недопустима.