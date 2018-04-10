Алексей Панин обрадовал подписчиков новостью о разблокировке старого аккаунта в Instagram. Артист пригласил пользователей соцсети посетить восстановленный профиль. Поклонники ринулись проверять работоспособность и не смогли туда попасть.

Алексей Панин обрадовал подписчиков новостью о разблокировке старого аккаунта в Instagram. Артист пригласил пользователей соцсети посетить восстановленный профиль. Поклонники ринулись проверять работоспособность и не смогли туда попасть.Панин опубликовал видеообращение в своем резервном аккаунте,где сообщил, что его основная страница снова доступна. "Она сейчас находится втеневом плане, как мне объяснили она видна только моим старым подписчикам, ановым людям она не видна. Скоро она будет видна всем", – поделился артист.Поклонники с энтузиазмом восприняли известие о разблокировке,многие тут же принялись искать старый аккаунт. "Ура","Мы рады", "Дайте ссылку", "Алексей,напиши здесь ссылку на старую-плиз", "Ссылку пожалуйста" "Только япочему заблокирова у той страницы", "И я тоже заблокирована" – принялисьпроверять исправность фолловеры.Через четверть часа артист удалил сообщение из микроблога. А предыдущая страница так и осталась неактивной. Панин пока не объяснил фанатам, как попал впросак и почему решил, что старый аккаунт вновь в рабочем состоянии.Напомним, что основная страница звезды была ликвидирована вмарте 2018 года. Тогда Алексей опубликовал развратный снимок. На фото артист вместес любимой женщиной делают селфи голышом.Впрочем, артист и его возлюбленнаяне успели насладиться комментариями, оставленными ошеломленными подписчиками – администрация Instagram заблокировала страничку актера. В условияхиспользования указано, что публикация обнаженных фото недопустима.