Яна Рудковская считает, что жесткие методы воспитания детей допустимы. По мнению супруги фигуриста Евгения Плющенко, другими способами олимпийского чемпиона в семье не вырастить.

Яна Рудковская считает, что жесткие методы воспитания детейдопустимы. По мнению супруги фигуриста Евгения Плющенко, другими способамиолимпийского чемпиона в семье не вырастить.Саму Яну Рудковскую родители в детстве наказывали. И онасклонна применять такие же педагогические приемы в воспитании своего 5-летнегосына Александра. Проблему стали обсуждать после того, как мальчик рассказалиностранному журналисту о "темной комнате" и ремне.Журналист спросил у Александра, как его наказывают мама спапой. "Да, меня сажают в темную комнату, в чулан – первое. Значит,ремень…", – ответил Саша."Ну, там один раз Женя взял ремень и чуть-чуть попал попопе. Но это маленький тоненький ремень… И что от этого? И что? И меня родителяв комнату темную сажали, и ремень применяли, и домашние аресты были. И что, изменя человек не вырос?", – возмутилась Рудковская после того, как ответыее сына вызвали бурную реакцию комментаторов и заявления о том, что родителибьют малыша.Супруга Плющенко подчеркивает, что проблему раздули -никаких особо жестких мер по отношению к ребенку звездные родители непринимают. В то же время, наказание необходимо, чтобы мальчик понимал границыдозволенного, уверена мать.Диалог с Александром, который рассказывает о том, как еговоспитывают дома, Рудковская разместила в Instagram. Саша объясняет, что родители его не бьют – его слованеверно истолковали. Мальчик признает, что есть наказания – такие, как темнаякомната и тряпка. Темной комнаты он боится. А тряпку ему только показывали – ноон знает, что, если будет плохо себя вести – может и получить."Во всем мире спорта – от художественной гимнастики дофигурного катания – к детям применяется и кнут, и пряник. Просто никто никогдаоб этом открыто не говорил. И чтобы воспитать олимпийского чемпиона,безусловно, детям не только приходится внушать, но приходится, чтобы у них былкакой-то запрет", – заявила Рудковская корреспонденту "Комсомольскойправды".Опрошенный изданием психолог заявил, что детям иногда нужнавстряска – и даже шлепок по попе. Но ремень и запугивание темной комнатой, помнению медика, меры недопустимые. Это позже вернется к родителям бумерангом,считает специалист.