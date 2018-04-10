Яна Рудковская считает, что жесткие методы воспитания детей
допустимы. По мнению супруги фигуриста Евгения Плющенко, другими способами
олимпийского чемпиона в семье не вырастить.
Яна Рудковская считает, что жесткие методы воспитания детей
допустимы. По мнению супруги фигуриста Евгения Плющенко, другими способами
олимпийского чемпиона в семье не вырастить.
Саму Яну Рудковскую родители в детстве наказывали. И она
склонна применять такие же педагогические приемы в воспитании своего 5-летнего
сына Александра. Проблему стали обсуждать после того, как мальчик рассказал
иностранному журналисту о "темной комнате" и ремне.
Журналист спросил у Александра, как его наказывают мама с
папой. "Да, меня сажают в темную комнату, в чулан – первое. Значит,
ремень…", – ответил Саша.
"Ну, там один раз Женя взял ремень и чуть-чуть попал по
попе. Но это маленький тоненький ремень… И что от этого? И что? И меня родителя
в комнату темную сажали, и ремень применяли, и домашние аресты были. И что, из
меня человек не вырос?", – возмутилась Рудковская после того, как ответы
ее сына вызвали бурную реакцию комментаторов и заявления о том, что родители
бьют малыша.
Супруга Плющенко подчеркивает, что проблему раздули -
никаких особо жестких мер по отношению к ребенку звездные родители не
принимают. В то же время, наказание необходимо, чтобы мальчик понимал границы
дозволенного, уверена мать.
Диалог с Александром, который рассказывает о том, как его
воспитывают дома, Рудковская разместила в Instagram. Саша объясняет, что родители его не бьют – его слова
неверно истолковали. Мальчик признает, что есть наказания – такие, как темная
комната и тряпка. Темной комнаты он боится. А тряпку ему только показывали – но
он знает, что, если будет плохо себя вести – может и получить.
"Во всем мире спорта – от художественной гимнастики до
фигурного катания – к детям применяется и кнут, и пряник. Просто никто никогда
об этом открыто не говорил. И чтобы воспитать олимпийского чемпиона,
безусловно, детям не только приходится внушать, но приходится, чтобы у них был
какой-то запрет", – заявила Рудковская корреспонденту "Комсомольской
правды".
Опрошенный изданием психолог заявил, что детям иногда нужна
встряска – и даже шлепок по попе. Но ремень и запугивание темной комнатой, по
мнению медика, меры недопустимые. Это позже вернется к родителям бумерангом,
считает специалист.