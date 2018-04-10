Известный украинский кинорежиссер Владимир Тихий заявил, что запрет российского телепродукта на территории Украины уже ударил по кошельку производителя. Он подчеркнул, что убытки на текущий момент стали довольно серьезными.

Известный украинский кинорежиссер Владимир Тихий заявил, что запрет российского телепродукта на территории Украины уже ударил по кошельку производителя. Он подчеркнул, что убытки на текущий момент стали довольно серьезными.Владимир Тихий считает, что вцелом запрет мало эффективен. По факту, все желающие смотрят российские сериалыи фильмы абсолютно спокойно. Молодежь пользуется интернетом, а пожиломучеловеку родственники могут поставить спутниковую антенну, после чегопоявляется возможность "с утра до вечера смотреть все, что показывают нароссийских каналах", убежден режиссер.Однако, по словам украинского деятеля искусства, естьопределенные экономические последствия для российских представителей кинематографа,передает "Обозреватель". "Как только запретили российскиймедийный продукт в Украине, это стало ощутимым ударом для отечественного кино-медиарынка, они до 20-30% прибыли сразу потеряли. Это серьезно", –сказал Тихий.По словам режиссера, у украинского кино сейчас появился реальныйшанс, как и у остальных граждан. "Я не могу сейчас говорить за всех, ноукраинцы вдруг начали чувствовать себя гордо. Гордиться тем, что они украинцы.С началом Майдана наши проснулись повсюду, все украинские сообщества, которыедавно эмигрировали и уже получили гражданство", – подчеркнул режиссер.Напомним, несколько лет назад в Украине были запрещены российскиефильмы и сериалы. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.Многие эксперты уверены, что подобный запрет – временное явление, он не способенвсерьез поссорить украинский и российский народы.