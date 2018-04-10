Со снегом сходит и резиновое покрытие. Лестница на вокзальном спуске после зимы требует дополнительного ремонта. В декабре прошлого года, чтобы люди здесь не падали, её ступени были покрыты специальным резиновым материалом. Но по весне в некоторых местах он начал отваливаться. Татьяна Данилова продолжит тему.

Со снегом сходит и резиновое покрытие. Лестница на вокзальном спуске после зимы требует дополнительного ремонта. В декабре прошлого года, чтобы люди здесь не падали, её ступени были покрыты специальным резиновым материалом. Но по весне в некоторых местах он начал отваливаться. Татьяна Данилова продолжит тему.