Ученые-онкологи из Санкт‐Петербурга изобрели лекарство, принуждающее раковые клетки чинить свою ДНК и самоуничтожаться при критическом повреждении генома. Разработанный российскими экспертами препарат уже признан более активным по сравнению с зарубежными прототипами.

Ученые-онкологи из Санкт‐Петербурга изобрели лекарство, принуждающее раковые клетки чинить свою ДНК и самоуничтожаться при критическом повреждении генома. Разработанный российскими экспертами препарат уже признан более активным по сравнению с зарубежными прототипами.Профессор Санкт-Петербургского государственного технологического института убежден, что медикаменты на основе инновационной формулы могут быть эффективными и безопасными. Эксперты напоминают, что большая часть раковых опухолей образуется из-за сбоя в работе гена p53. Он синтезирует белок, который запускает механизм самоуничтожения при серьезных неполадках.Иногда раковые клетки имеют полноценную версию "хранителя генома", но она может оказаться нефункциональной из-за высокой активности другого белка, MDM2. Он, в свою очередь, блокирует молекулы p53 в здоровых клетках и мешает им восстанавливать ДНК или запускать механизм самоуничтожения, когда это необходимо, передает телеканал .В последнее время ученые всего мира ломают голову над тем, как можно нейтрализовать злосчастный белок MDM2, не нанося вреда организму. Однако удалось это только российским онкологам. Отечественные исследователи обнаружили несколько уязвимых мест в белке и на основе этих знаний изменили структуру нескольких молекул, которые могут соединиться с нужным MDM2, после чего уничтожить его.Ранее эксперты выяснили, что вирусы могут помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями, так как способны активизировать иммунную систему, уничтожающую раковые клетки. Исследователи из Университета штата Мичиган приступили к разработке особых вирусоподобных частиц, которые, по их мнению, станут новым оружием против рака. Также сообщается, что ученые из МГУ обнаружили один из белков в клетках кожи человека и других млекопитающих, который может подавлять рост злокачественных опухолей.