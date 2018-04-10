Министерство культуры России выступило с предложением о введении в школьную программу обязательного посещения театров. По мнению специалистов, школьникам необходимо смотреть спектакли, поставленные по классическим произведениям, не менее трех раз в течение учебного года.

Министерство культуры России выступило с предложением о введении в школьную программу обязательного посещения театров. По мнению специалистов, школьникам необходимо смотреть спектакли, поставленные по классическим произведениям, не менее трех раз в течение учебного года.Заместитель министра культуры Александр Журавский выразил убеждение, что подрастающему поколению просто необходимо углубленное ознакомление с произведениями титанов отечественной литературы. "Нужно поддерживать возвращение классики подрастающему поколению, и неслучайно у нас большая программа поддержки детских театров", – заявил чиновник перед премьерой спектакля "Метель" в Малом театре. По его словам, этот опыт окажется особенно важным для регионов, где дети смогут посмотреть спектакли в кинотеатрах, передает телеканал . Такая возможность появилась благодаря проекту "Театральная Россия", пояснил Журавский.Напомним, в текущем году правительство должно предусмотреть ежегодное выделение 700 миллионов рублей из федерального бюджета Минкульту на финансирование расходов, связанных с созданием и показом новых театральных постановок в рамках проекта "Театр – детям", и финансирование работ по созданию в России сети специализированных хранилищ археологических материалов.Ранее стало известно, что в Московском губернском театре провели "актерский баттл". В роли режиссеров и сценаристов выступали сами зрители. Они задавали артистам различные ситуации. Без заготовленных вопросов, все было по-настоящему. Члены жюри сказали, что главное в этом деле – реакция. "Бывают актеры, которые медленно очень готовятся к роли, но тут важна реакция. Это очень полезно для актеров, это хороший тренинг для них. Тут проявляется настоящее актерское мастерство",– рассказала актриса Ирина Безрукова. "У нас нет заготовленного сценария. Все это неповторимо, то что было на репетициях – не будет здесь сейчас на сцене", добавил актер театра Илья Малаков.