В Сети обнародована видеозапись сближения самолетов военно-космических сил (ВКС) России с американским эсминцем. Таким образом наша страна ответила на военную провокацию США.

В Сети обнародована видеозапись сближениясамолетов военно-космических сил (ВКС) России с американским эсминцем. Такимобразом наша страна ответила на военную провокацию США.Роликпоявился на Youtube. На нем видно, как предположительно лайнер российскихВКС пролетает в опасной близости от эсминца ВМС США Donald Cook (DDG-75),находящемся в Средиземном море у берегов Сирии, передаетЭтим решительным шагом Россияприпугнула провокаторов, подошедших на расстояние в сто километров к российскойвоенно-морской базе, находящейся в сирийском городе Тартус. По имеющимся данным,российские военные самолеты минимум четыре раза пролетели над американскимэсминцем, оснащенным 60 ракетами"Томагавк".В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя предупредил США о возможныхпоследствиях их поведения в Сирии. "По соответствующим каналам мы уже доводилидо американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами противСирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российскиевоеннослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям", – приводит словаНебендзиИзвестно, что Donald Cook покинул порт на Кипреи направился в сторону Сирии 9 апреля. В ВМС США отрицаютинформацию о том, что их эсминец приблизился к Сириии преследовался российскими самолетами.Напомним, ранеепрезидент США Дональд Трамп пригрозил "военными вариантами" ответа на якобысовершенную химическую атаку в Сирии. При этом, Российский Центр попримирению враждующих сторон в Сирии не нашел следов использования химоружия всирийской Думе.