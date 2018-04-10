В Сети обнародована видеозапись сближения
самолетов военно-космических сил (ВКС) России с американским эсминцем. Таким
образом наша страна ответила на военную провокацию США.
В Сети обнародована видеозапись сближения
самолетов военно-космических сил (ВКС) России с американским эсминцем. Таким
образом наша страна ответила на военную провокацию США.
Ролик
появился на Youtube. На нем видно, как предположительно лайнер российских
ВКС пролетает в опасной близости от эсминца ВМС США Donald Cook (DDG-75),
находящемся в Средиземном море у берегов Сирии, передает
Этим решительным шагом Россия
припугнула провокаторов, подошедших на расстояние в сто километров к российской
военно-морской базе, находящейся в сирийском городе Тартус. По имеющимся данным,
российские военные самолеты минимум четыре раза пролетели над американским
эсминцем, оснащенным 60 ракетами
"Томагавк".
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя предупредил США о возможных
последствиях их поведения в Сирии. "По соответствующим каналам мы уже доводили
до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против
Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские
военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям", – приводит слова
Небендзи
Известно, что Donald Cook покинул порт на Кипре
и направился в сторону Сирии 9 апреля. В ВМС США отрицают
информацию о том, что их эсминец приблизился к Сирии
и преследовался российскими самолетами.
Напомним, ранее
президент США Дональд Трамп пригрозил "военными вариантами" ответа на якобы
совершенную химическую атаку в Сирии. При этом, Российский Центр по
примирению враждующих сторон в Сирии не нашел следов использования химоружия в
сирийской Думе.