ОМВД России по району Чертаново Южное разыскивает пропавшую без вести Котельникову Надежду Николаевну, 1986 года рождения...

ОМВД России по району Чертаново Южное разыскивает пропавшую без вести Котельникову Надежду Николаевну, 1986 года рождения, уроженку г. Москвы, которая в 31 марта 2018 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 30-35 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы крашеные в каштановый цвет.Была одета: полупальто темно-синего цвета, свитер серого цвета, джинсы синего цвета, замшевые сапоги черного цвета до колен, при себе имела сумку кремового цвета.Особые приметы: на лбу с правой стороны родинка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО