ОМВД России по району Восточное Измайлово разыскивает пропавшую без вести Миронову Наталью Владимировну, 1951 года рождения...

ОМВД России по району Восточное Измайлово разыскивает пропавшую без вести Миронову Наталью Владимировну, 1951 года рождения, уроженку г. Москвы, которая 03 апреля 2018 года ушла из ПНД и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 40-45 лет, рост 150-155 см., плотного телосложения, волосы рыжевато-русые короткие, глаза зелёные.Была одета: серое пальто, вязаная голубая шапка, колготки бежевого цвета, резиновые сапоги серого цвета с мехом.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону 8(499)463-57-08 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).