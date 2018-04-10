ОМВД России по району Нагатино-Садовники разыскивает пропавшею без вести Ведешину Анастасию Дмитриевну, 2002 года рождения...

ОМВД России по району Нагатино-Садовники разыскивает пропавшею без вести Ведешину Анастасию Дмитриевну, 2002 года рождения, жительницу г. Москвы, которая в 5 апреля 2018 ушла из дома на Проспекте Андропова и до настоящего времени не вернулась.Приметы: славянской народности, на вид 15-16 лет, рост 170-175 см., волосы рыжие, глаза серые.Была одета: пальто серое ниже колен, кроссовки белые "Найк" с полоской фиолетового цвета, джинсы темные, шарф вязаный зеленый, рюкзак тканевый черный.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО