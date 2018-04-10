Российский финансовый рынок пережил 9 апреля черный понедельник – акции компаний, попавших в новый санкционный список Минфина США, существенно упали в цене. На валютных торгах вырос спрос на доллары и евро, российский рубль обесценился за несколько часов более чем на 3%. В соцсетях набирает популярность забытый хештег #рубликнеболей.

Российский финансовый рынок пережил 9апреля черный понедельник – акции компаний, попавших в новый санкционный списокМинфина США, существенно упали в цене. На валютных торгах вырос спрос надоллары и евро, российский рубль обесценился за несколько часов более чем на 3%.В соцсетях набирает популярность забытый хештег #рубликнеболей.Крахом российской финансовой системы произошедшееназвать, конечно, нельзя. Но для отдельных игроков рынка, очевидно, наступилчас икс. К примеру, одна из крупных х компаний "Русал", контролируемаяОлегом Дерипаской, уже заявила о возможном техническом дефолте по своимобязательствам. Акции "Русала" впервые в истории рухнули на 50%. К слову сказать, основной его кредитор –Сбербанк, ценные бумаги которого потеряли в цене 20%.Дерипаска, наряду с другими российскимибизнесменами и госуправленцами, попал в новый санкционный список американского Минфина.Все, компании и банки, контролируемыеим, а также АлексеемМиллером ("Газпром), Андреем Костиным (ВТБ), Виктором Вексельбергом ("Ренова") иеще двумя десятками россиян, потеряли в цене в среднем около 30%.Индикатором негативных событий на российскомфинансовом рынке стало падение на 40% стоимости акций "Русала" нагонконгской бирже, напомнил в интервью Dni.Ru доцент кафедрыкорпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школыфинансов и менеджмента Александр Аршавский.По его мнению, в краткосрочной перспективе рынок акций будетторговаться на низших значениях, инвесторы будут уходить из России. При этомрубль продолжит терять в цене.К вечеру черного понедельника доллар стоил чуть больше60 рублей, евро поднимался в цене до 75 рублей. Средневзвешенное падение рубля составилоболее 3% за день.Как пояснил Аршавский, связано это с тем, что доллар впоследние время стал своего рода убежищем, страховочной валютой на случайрезкого ухудшения состояния финансовых рынков. По мнению эксперта, влияниеполитики на российский финансовый рынок в ближайшие месяцы, а, может быть, игоды будет только расти и мы столкнемся с дальнейшим падением национальнойвалюты.Очевидно,что экономический блок правительства выработает меры поподдержке как экономики страны в целом, так и финансового и валютного рынков. Важно,чтобы в правительстве не забыли и о выполнении в полном объеме социальныхобязательств. Что касается ставкиЦентробанка, которая в последние месяцы снижается, то при мощном давлении на рубль этот процесс прекратится, уверенэкономист, эксперт РАНХиГС Владислав Гинько.По его мнению, Запад хочет загнать российскую экономикув угол.Смыслсанкций заключается в том, чтобы заставить Россию полностью сконцентрироватьсявнутри страны, потеряв внешние рынки.Экспертнапоминает, что современная экономика не может существовать в изоляции от всегомира. Поэтому Россия не будет принимать, как того хочет Запад, драконовских мерпо изоляции страны и ограничению денежных потоков, которые у нас часто не совсемправильно называют вывозом капитала. Насамом деле речь идет о выходе на мировые рынки со своей продукцией и со своимкапиталом."Сейчасактуальным становится сотрудничество со странами, которые не бояться ослушатьсяокриков из-за океана. С ними мы должны торговать и открывать новые возможности для совместного ведениябизнеса. И тогда российская экономика сможет с минимальными рисками пережитьлюбые санкции", – сказал Гинько в интервью Dni.Ru.По его словам, запоследние годы рубль стал инструментом, впитывающим в себя внешнеполитическиериски, а действия наших западных партнеров привели к тому, что политика иэкономика стали тесно переплетаться между собой. Очевидно, что основной ударвсех рисков принимает на себя рубль, ослабление которого имеет как сильные, таки слабые стороны.Среди сильных экономистназвал стимулирование импортозамещения, увеличение спроса на отечественныетовары и повышение конкурентоспособности российской продукции на мировыхрынках.Давая прогнозна краткосрочную и среднесрочную перспективы, Гинько указал на то, что Россию могутждать достаточно серьезные колебания. Гражданам же эксперт не рекомендовалпытаться заработать на колебаниях курса валют.Играть накурсах валют я не рекомендую, так как это вопрос не только специальных знаний,но и вопрос инструментов, которые позволяют только профессиональным трейдерамзарабатывать как на повышении, так и на понижении курса доллара.Падение рубля –не самое страшное испытание для России, мы проходили его несколько раз, начинаяс 90-х годов. Другое дело – еще более серьезная изоляция, которая может грозитьнашей стране. Эксперт РАНХиГС не исключил угрозы отключения России от мировой межбанковской системы обменинформации SWIFT и приостановкиэкспорта российских углеводородов в Европу.И вот тогда нампридется брать пример с наших партнеров, в частности, Ирана и Ирака. Они недавно пересталииспользовать доллары во внешней торговле. По этому же пути, правда, с меньшейскоростью, идет Китай, замещая доллар своей национальной валютой. Поэтому еслисанкционная спираль будет раскручиваться и дальше, то Россия может реагироватьна это отказом от сделок с долларом. Это будет вынужденная мера в нынешнихнепростых условиях. И вот тогда рублик точно выздоровеет.