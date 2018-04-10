Против Рыбки и Лесли в Таиланде выдвинули обвинения в групповом сутенерстве. Полиция Паттайи добилась задержания арестованных в феврале за нелегальный секс-тренинг Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова.

Против Рыбки и Лесли в Таиланде выдвинули обвинения в групповом сутенерстве. Полиция Паттайи добилась задержания арестованных в феврале за нелегальный секс-тренинг Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова.Фигуранты дела о групповом сутенерстве пока только подозреваемые, отмечает их адвокат Саттхапхон Сийоха. По его словам, пока речь идет о полицейском дознании, затем будет открыто следственное дело в прокуратуре, отмечает РИА Новости.При этом Рыбке и Лесли будет выбрана мера пресечения. Вероятнее всего они останутся под стражей, так как иммиграционная полиция давно аннулировала их визы и безвизовые разрешения на пребывание в Таиланд. Вероятно, их просто перевезут из Центра временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке в тюрьму Паттайи, ожидает адвокат.Сильно отягощает вину подозреваемых, если она будет доказана, то, что речь идет о преступной группе. Официально обвинение звучит так: "Предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, в составе преступной группы".Судебное слушание по делу о нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности граждан России и Белоруссии в Таиланде назначено на 17 апреля.Лесли и его девятерых "подопечных" обвиняют в сексуальном домогательстве, производстве и распространении через интернет непристойного видео-контента, а также в оскорблении личности и организации проституции.Между тем, Рыбкой, Лесли и их высокопоставленными клиентами заинтересовалось ФБР. Это произошло после того, как Рыбка заявила о 16 часах видеозаписей, которые компрометируют Олега Дерипаску. Секс-тренеры запросили политического убежища в Соединенных Штатах. После отбытия наказания, вероятно, их ждет высылка из Таиланда. Помимо того, против Олега Дерипаски и компании "РусАл" Минфин США ввел санкции. Из-за этого российские биржи второй день подряд лихорадит. Только за первый день российские миллиардеры потеряли 16 миллиардов долларов. Впрочем, американские санкции никак не связаны с делом Лесли и Рыбки.