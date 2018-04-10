Москва прощается с актрисой кино и театра

Москва прощается с актрисой кино и театраВ столичной "Школе современной пьесы" началось прощание с ведущей артисткой театра Анжеликой Волчковой. Она скончалась в ночь на 8 апреля от тяжелого онкологического заболевания.У утопающего в цветах гроба собралась вся семья покойной – муж-тележурналист Сергей Кощеев, дочь-школьница Анастасия, пролетевшие из Пензы мать и отец. "Доченька моя, девочка моя", – рыдала мама Анжелики. Я даже стало плохо и пришлось рисковать водой. Хоронить собственных детей – тяжелое испытание, страшное горе...На экране за гробом мелькают кадры из спектаклей и фильмов с участием Волчковой, звучат стихи в ее исполнении. А члены труппы театра сменяют друг друга в траурном карауле...Почтить память Волчковой пришли ее коллеги по театру м партнеры по сцене – актеры Татьяна Веденеева, Елена Санаева, Кирилл Емельянов, Владимир Шульга, Александр Цой. Для многих Анжелика была еще и подругой. Поэтому ее несправедливо ранний уход из жизни многие восприняли как личную трагедию. Даже мужчины на панихида не сдерживали слез. Простились же с актрисой криками "браво!" и аплодисментами...В "Школе современной пьесы" корреспонденту Dni.Ru сообщили, что 11 апреля там сыграют спектакль "Шинель/Пальто" по Гоголю. "Мы посвятили спектакль памяти Альберта Филозова, покинувшего этот мир 11 апреля 2016 года. И мы посвящаем его Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле на премьере. Это была последняя ее роль", – рассказали в театре. Похоронят Анжелику на ее малой родине – в Пензе.