Избрание Амана Тулеева на пост спикера заксобрания Кемеровской области восхитило актера Станислава Садальского. Ты его в дверь – он в окно!, – пишет звездный сплетник.

Избрание Амана Тулеева на пост спикера заксобрания Кемеровскойобласти восхитило актера Станислава Садальского. "Ты его в дверь – он вокно!", – пишет звездный сплетник.Избрание бывшего губернатора Кузбасса председателем Советанародных депутатов Кемеровской области возмутило активных пользователей сети.Не сдержал своих эмоций и актер Станислав Садальский."Восхищаюсь! Да здравствует Аман Мугабович! 100 лет невозраст! Тулеев говорил вчера : "С таким тяжелейшим грузом руководитьрегионом нельзя. Морально нельзя!". А сегодня Аман Тулеев по его просьбе...избран спикером парламента Кемеровской области", – написал Садальский в Instagram.Акктер усмотрел и смешную сторону этой ситуации. "Тыего в дверь – он в окно", – пишет комментатор. По словам Садальского,Тулеев действует по принципу: "любой ценой у кормушки все же останусь".Напомним, экс-губернатор Кузбасса 10 апреля был избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Аман Тулеев был главой региона более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля, после крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Трагедия 25 марта унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.Новое назначение Тулеева возмутило и кемеровчанина Игоря Вострикова, у которого в ТЦ "Зимняя вишня" погибли супруга, трое детей и сестра. Он заявил, что резко негативно воспринимает назначение бывшего губернатора региона председателем парламента Кемеровской области.Востриков уверен, что избрание Тулеева неэффективно. По его мнению, после случившейся трагедии экс-губернатор должен был совсем уйти из политики.