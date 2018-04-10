Российский саночник Семен Павличенко раскритиковал главного тренера сборной России Альберта Демченко за его отношение к спортсменам. Он заявил, что наставник национальной команды может позволить себе перейти на личности и унизить человека.

Российский саночник Семен Павличенко раскритиковал главного тренера сборной России Альберта Демченко за его отношение к спортсменам. Он заявил, что наставник национальной команды может позволить себе перейти на личности и унизить человека.Павличенко рассказал, как Демченко обращается к спортсменам. "На тренировке кричит: "Да вы уроды, ничего не умеете. Запомните, спортсмены — это рабочий материал, который всегда можно заменить", — приводит слова саночника Чемпионат.Com."Когда переходят на личности, как Демченко, это уже угнетение. Пытался повлиять на него, на одном из командных собраний рассказал о его поведении. Не помогло", — добавил Павличенко.Ранее спортсмен обвинил наставника сборной в том, что тот помешал ему нормально подготовить сани к соревнованиям на Олимпийских играх в Южной Корее.