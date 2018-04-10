Приближается лето и заветная пора отпусков – время солнца, соленого моря и бесконечных прогулок по теплому песку. На долгожданном отдыхе каждая мечтает полностью расслабиться и в то же время выглядеть на миллион. Но как это сделать?

Приближается лето и заветная пора отпусков– время солнца, соленого моря и бесконечных прогулок по теплому песку. Надолгожданном отдыхе каждая мечтает полностью расслабиться и в то же времявыглядеть на миллион. Но как это сделать?Секреты стойкого и модного макияжа впутешествиях Dni.Ru раскрыла бьюти-эксперт, арт-директоршколы-студии макияжа ARTBANDAДарья Богатова.Обойдитесь без плотных кремов с тяжелойконсистенцией. Кремообразные текстуры имеют свойство "плавиться" на жаре, акому захочется, чтобы к обеду макияж оказался на коленках? Для утомленныхсолнцем отличным выходом станут ВВ– или СС-кремы, которые одновременно увлажняти выровняют тон кожи, а если хочется совместить тональное средство и защиту отсолнца, добавьте к SPF-кремукапельку тонирующего геля.Если хочется сэкономить на солнцезащитномсредстве для лица, можно использовать обыкновенный дневной питательный крем сУФ-защитой. Не забывайте защищать поверхность губ бальзамами с маркировкой SPF.Не стоит увлекаться водостойкой косметикой– при ежедневном пользовании она подсушивает и раздражает кожу. Если на солнцеиз глаз начинают течь слезы, не пренебрегайте обыкновенными солнечными очками –от них и вреда никакого нет, и образ становится стильным и завершенным.В спешке собираясь в аэропорт забылипалетку с любимыми румянами? Не беда, ведь в отпуске отличной заменой румянамможет стать золотистый бронзер, слегка нанесенный на скулы. Легкий контурингпридаст бьюти-образу черты настоящей амазонки, а подсвечивающие сыворотки ихайлайтер заставят вас сиять от счастья.Убрать жирный блеск на лице помогут матирующиесалфетки или пудра с минеральными частицами, поглощающими избытки кожного сала.Чтобы зафиксировать макияж, сбрызните лицо увлажняющим фиксирующим спреем. Носитес собой флакон термальной воды – она подарит образу свежесть на весь день.Чтобы наиболее полно и интенсивно раскрытьнасыщенный оттенок любимых теней, нанесите на все верхнее веко базу под тени. Специальные компоненты базы сделаютцвет темнее, а макияж глаз – более стойким.Чтобы карандаш не стерся от соленых брызги постоянной деформации кожи верхнего века, нарисуйте стрелку выше подвижноговека, оставив пространство между ней и ресничным контуром. Таким образом выдобьетесь модного в этом сезоне цветного штриха – единственного яркого акцентав неброском летнем мейке.Хочется добавить цвета и объема губам, акремообразная текстура помад на солнце сразу стекает или стирается? Нанесите легкий жидкий тинт, которыйсделает ваш природный цвет губ насыщеннее и не смажется от соленых брызг. Тинт такжеможно использовать как румяна – на яблочках щек он раскроется натуральнымкрасивым оттенком.Если в течение дня вы решили поправитьмакияж, не нужно наносить новый слой поверх старого – это создает на лиценеприятный эффект "маски" и выглядит неэстетично. Перед тем, как наносить новыйслой мейка, при помощи специальных салфеток полностью удалите с лица всеизлишки косметики и частички грязи – тогда кожа будет выглядеть отдохнувшей исвежей.В погоне за идеальным летним образом впутешествии не забывайте давать отдых своей коже, ведь в отпуске нуждаетесь нетолько вы, но и ваш организм.