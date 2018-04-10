Ужасающие подробности сексуальных преследований и домогательств со стороны Дональда Трампа сообщила журналистам обладательница титула Мисс Вселенная. Красавица из Венесуэлы призналась, что после победы на конкурсе в 1996 году нынешний президент США неоднократно предлагал ей заняться сексом.

Ужасающие подробности сексуальных преследований идомогательств со стороны Дональда Трампа сообщила журналистам обладательницатитула "Мисс Вселенная". Красавица из Венесуэлы призналась, что послепобеды на конкурсе в 1996 году нынешний президент США неоднократно предлагал ейзаняться сексом.Дональд Трамп приобрел права на конкурс красоты в 1996-м.В том же году титул "Мисс Вселенная" завоевала Алисия Мачадо. Послеокончания конкурса венесуэльская девушка слегка располнела. Однако, несмотря наэто, Трамп на протяжении года неоднократно предлагал Алисии уединиться длялюбви. Неприступная латинская красавица, по ее словам, каждый раз отказывалашоумену."Я никогда не спала с ним, зато знала его очень хорошокак человека. Мне кажется, это еще хуже", – заново переживает страшныемгновения в беседе с журналистами Мачадо. Алисия считает, что Трамп ставил надней опыты, как над морской свинкой – проверяя, как долго она выдержит егоиздевательства.Особой новизной откровения Алисии не блещут: ее историявсплыла еще во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Тогдаона обвинила кандидата в президенты США в расизме: за полноту он прозвалпобедительницу конкурса "Мисс Пигги" (Мисс Свинка). По словам Алисии,из-за постоянного стресса у нее развилось расстройство пищевого поведения – откоторого Мачадо смог избавить только психотерапевт, пишет The Sun.Мачадо была далеко не единственной жертвой Трампа из числатех, кого извлекла из небытия соперник шоумена на выборах, Хиллари Клинтон. Так,в октябре 2016-го учительница йоги на пресс-конференции в присутствии своегоадвоката обвинила кандидата в сексуальных домогательствах. По словам КареныВирджинии, в 1998 году, когда она ждала машину в Нью-Йорке, миллиардер схватилее за руку и потрогал за грудь. Всего же таких жертв трамповскогосекс-терроизма набралось с десяток.Сам президент все обвинения отвергает, заявляя, что впервыевидит своих предполагаемых жертв. Трамп уверен, что они либо действуют позаказу его противников – либо же просто хотят урвать "свои десять минутславы".