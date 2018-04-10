Бывший
сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в разных стадиях
выздоровления. Об этом рассказала директор окружной больницы Солсбери Кристин
Бланшард.
Бывший
сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в разных стадиях
выздоровления. Об этом рассказала директор окружной больницы Солсбери Кристин
Бланшард.
По ее словам, Скрипали хорошо
реагировали на лечение. Однако Сергей восстанавливается медленнее, чем его дочь.
Но, как отметила Бланшард, у него хороший прогресс – 6 апреля мужчина вышел из
критического состояния.
Врачи надеются, что экс-сотрудник ГРУ со
временем сможет покинуть больницу. Юлию уже выписали, но она попросила не
разглашать подробности для СМИ. "Это не конец ее лечения, но знаменует собой
важный этап", – приводит слова директора больницы сайт Национальной службы
здравоохранения Великобритании.
Бланшард напомнила, что Скрипали
подверглись воздействию высокотоксичного химиката, целью которого является
предотвращение функционирования нервной системы. Вещество вызывает такие
симптомы, как слабость и галлюцинации.
Кристин рассказала, что работа врачей
заключалась в том, чтобы поддерживать стабильное состояние пациентов. Медики
использовали различные препараты для лечения Скрипалей. "Мы также использовали
специальные методы дезактивации для удаления остаточных токсинов", – поделилась
Бланшард.
Ранее сообщалось, что Юлию Скрипаль
выписали из больницы и уже доставили в "безопасное" место. Куда именно – пока неизвестно.
Сотрудники британской разведки рассматривают возможность переезда Скрипалей в
США под новыми именами.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4
марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Полиция
заявила, что они были отравлены газом "Новичок", якобы произведенным
в России.