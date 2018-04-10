Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в разных стадиях выздоровления. Об этом рассказала директор окружной больницы Солсбери Кристин Бланшард.

Бывшийсотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в разных стадияхвыздоровления. Об этом рассказала директор окружной больницы Солсбери КристинБланшард.По ее словам, Скрипали хорошореагировали на лечение. Однако Сергей восстанавливается медленнее, чем его дочь.Но, как отметила Бланшард, у него хороший прогресс – 6 апреля мужчина вышел изкритического состояния.Врачи надеются, что экс-сотрудник ГРУ современем сможет покинуть больницу. Юлию уже выписали, но она попросила неразглашать подробности для СМИ. "Это не конец ее лечения, но знаменует собойважный этап", – приводит слова директора больницы сайт Национальной службыздравоохранения Великобритании.Бланшард напомнила, что Скрипалиподверглись воздействию высокотоксичного химиката, целью которого являетсяпредотвращение функционирования нервной системы. Вещество вызывает такиесимптомы, как слабость и галлюцинации.Кристин рассказала, что работа врачейзаключалась в том, чтобы поддерживать стабильное состояние пациентов. Медикииспользовали различные препараты для лечения Скрипалей. "Мы также использовалиспециальные методы дезактивации для удаления остаточных токсинов", – поделиласьБланшард.Ранее сообщалось, что Юлию Скрипальвыписали из больницы и уже доставили в "безопасное" место. Куда именно – пока неизвестно.Сотрудники британской разведки рассматривают возможность переезда Скрипалей вСША под новыми именами.Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Полициязаявила, что они были отравлены газом "Новичок", якобы произведеннымв России.