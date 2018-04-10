Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и электронику. Из-за ослабления рубля повышение может коснуться и импортных лекарств.

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику иэлектронику. Из-за ослабления рубля повышение может коснуться и импортныхлекарств.О повышении закупочных цен на 10-15% российских ритейлеровпредупредили производители. Они пояснили, что причина – в падении курса рубля кдоллару и евро. В то же время, сами ритейлеры обещают приложить максимумусилий, чтобы не перекладывать издержки на покупателей."Розничные цены на технику зависят не только от курсоввалют и, как показал опыт 2014–2015 годов, реагируют на ослабление рубля сзамедлением и в меньшем объеме. Мы также продолжаем акции, скидки, предложенияпо рассрочке в обычном режиме", – цитирует сообщение пресс-службы "М.Видео"RSN.Исполнительный вице-президент "Евросети" ВикторЛуканин также заявил, что цены на рынке в среднем отстают от изменения курса нанесколько месяцев. Так что в ближайшее время, по его словам, стоимость товаровостанется прежней.6 апреля Минфин США объявил о введении санкций в отношенииряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. После этого евро и долларпродемонстрировали резкий скачок. 10 апреля биржевой курс евро превысил 78рублей, курс доллара – 63 рубля. Официальный курс европейской валюты на 11апреля повышен Центральным банком почти на 5 рублей – до 76,85 рублей.В "Эльдорадо" тем временем также обещают продолжитьакции и распродажи и сдерживать рост цен. Какие именно бренды и товары можетзатронуть повышение, пока неясно, отметили в компании. Фармацевтическиекомпании и аптеки уведомлений от поставщиков о повышении цен, по даннымагентства, пока не получали.