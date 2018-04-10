Актриса фильмов для взрослых украинского
происхождения Никки Бенц (Алла Мончак) подала в суд на порностудию Brazzers. В
качестве причины она указал сексуальное насилие, которому подверглась со
стороны режиссера Тони Т.
Актриса фильмов для взрослых украинского
происхождения Никки Бенц (Алла Мончак) подала в суд на порностудию Brazzers. В
качестве причины она указал сексуальное насилие, которому подверглась со
стороны режиссера Тони Т.
Девушка
пожаловалась, что во время съемок в БДСМ-фильме ее били в лицо, по голове и по
груди, вызвав кровотечение. Также Никки "вливали воду в рот, заставляя ее
захлебываться". Украинка обратила внимание суда на тот факт, что
вышеперечисленных сцен в сценарии не было.
Кроме того,
актриса рассказала, что режиссер принудил ее дать интервью для порнофильма,
угрожая не выдать зарплату, если она не согласится. Там ей пришлось сказать,
что она продолжит сниматься в работах Тони Т., сообщает Daily Mail.
Но не только
на Brazzers подала в суд порно-актриса. Никки решила наказать и своего коллегу
Рамона Номара, который снимался с ней в фильме. С ответчиков Бенц потребовала
взыскать пять миллионов долларов.
Съемки
порнофильма прошли в конце 2016 года. Тогда в Twitter актриса утверждала, что
неоднократно просила остановить съемку, но на нее не обращали внимания.
В январе
2017-го адвокат обвиняемых Карен Тайнан показала отснятый материал специалистам.
Они описали увиденное как 45-минутную БДСМ-сцену, которая "начинается со
стандартной беседы с актрисой, после чего перетекает в жесткий секс".
Напомним, в марте 2017
года суд признал виновным бойца смешанных единоборств ММА Джона Коппенхавера в
зверском избиении своей бывшей девушки, порноактрисы Кристи Мак, и ее нового
ухажера. Спортсмен, выступающий под псевдонимом Машина Войны, может провести
остаток жизни за решеткой.