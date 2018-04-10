Актриса фильмов для взрослых украинского происхождения Никки Бенц (Алла Мончак) подала в суд на порностудию Brazzers. В качестве причины она указал сексуальное насилие, которому подверглась со стороны режиссера Тони Т.

Актриса фильмов для взрослых украинскогопроисхождения Никки Бенц (Алла Мончак) подала в суд на порностудию Brazzers. Вкачестве причины она указал сексуальное насилие, которому подверглась состороны режиссера Тони Т.Девушкапожаловалась, что во время съемок в БДСМ-фильме ее били в лицо, по голове и погруди, вызвав кровотечение. Также Никки "вливали воду в рот, заставляя еезахлебываться". Украинка обратила внимание суда на тот факт, чтовышеперечисленных сцен в сценарии не было.Кроме того,актриса рассказала, что режиссер принудил ее дать интервью для порнофильма,угрожая не выдать зарплату, если она не согласится. Там ей пришлось сказать,что она продолжит сниматься в работах Тони Т., сообщает Daily Mail.Но не толькона Brazzers подала в суд порно-актриса. Никки решила наказать и своего коллегуРамона Номара, который снимался с ней в фильме. С ответчиков Бенц потребовалавзыскать пять миллионов долларов.Съемкипорнофильма прошли в конце 2016 года. Тогда в Twitter актриса утверждала, чтонеоднократно просила остановить съемку, но на нее не обращали внимания.В январе2017-го адвокат обвиняемых Карен Тайнан показала отснятый материал специалистам.Они описали увиденное как 45-минутную БДСМ-сцену, которая "начинается состандартной беседы с актрисой, после чего перетекает в жесткий секс".Напомним, в марте 2017года суд признал виновным бойца смешанных единоборств ММА Джона Коппенхавера взверском избиении своей бывшей девушки, порноактрисы Кристи Мак, и ее новогоухажера. Спортсмен, выступающий под псевдонимом Машина Войны, может провестиостаток жизни за решеткой.