Певица Юлия Самойлова подхватила грипп. Из-за наследственного заболевания, от которого страдает исполнительница, инфекция начала развиваться с серьезными осложнениями.

Певица Юлия Самойлова подхватила грипп. Из-за наследственного заболевания, от которого страдает исполнительница, инфекция начала развиваться с серьезными осложнениями.О резком ухудшении состоянии здоровья артистки рассказал осведомленный источник. Он объяснил, что из-за болезни Самойлова не смогла достойно выступить на вечеринке, посвященной "Евровидению"."Дело в том, что накануне мероприятия Юлию подкосил грипп, она не долечилась. При ее редком диагнозе дело осложнилось еще больше – голосовые связки ослабли", – цитирует его Telegram-канал Super. Помешало Самойловой и то, что она не успела проверить звук и как следует настроить микрофоны перед выступлением.Официально артистка не комментировала информацию о тяжелом гриппе. В российском оргкомитете "Евровидения" не стали высказываться по этому поводу. Специалисты отметили, что попытка парализованной певицы представить честь нашей страны на этом конкурсе – уже подвиг.Напомним, что Самойлова страдает от страшного генетического заболевания – спинальной амиотрофии Вердинга-Гофмана. Она уже давно прикована к инвалидному креслу.Как писали Dni.Ru, радикального лечения жуткой болезни нет. По статистике, многие, кто страдал от этого вида амиотрофии, не доживали даже до 30 лет.