"Сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в ходе ежедневного мониторинга информации, размещаемой в сети Интернет, выявили нарушение Правил дорожного движения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в ходе ежедневного мониторинга информации, размещаемой в сети Интернет, выявили нарушение Правил дорожного движения. Личность нарушителя установлена, приняты меры к привлечению фигуранта к административной ответственности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в Зеленограде 47-летняя женщина, управляя автомобилем, совершила проезд по тротуару. Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении, а также вынесено постановление по факту нарушения части 6 статьи 12.19 КоАП РФ. Наложен административный штраф в размере 3000 рублей.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео