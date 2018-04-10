В Новой Москве сотрудники полиции обнаружили и ликвидировали подпольную нарколабораторию, на которой ежедневно производилось более 50 граммов психотропного средства...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО при силовой поддержке бойцов спецотряда «Гром» УНК ГУ МВД по России по г. Москве задержали участников организованной группы, занимавшейся незаконным изготовлением и распространением психотропного вещества – амфетамин», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Новой Москвы сотрудники полиции обнаружили и ликвидировали подпольную нарколабораторию, на которой ежедневно производилось более 50 граммов психотропного средства – амфетамина. Установлено, что запрещенные средства изготавливались «под заказ» через отлаженный канал клиентской базы потребителей и распространялись на территории поселений Новой Москвы и отдельных городов Московской области.Сотрудники полиции задержали четырех участников организованной группы, ведущей свою противоправную деятельность более 5 лет. Ими оказались жители Москвы и Московской области в возрасте от 27 до 48 лет, один из которых ранее судим. В их числе организатор, а также три лица, причастных к изготовлению и сбыту запрещенных средств.Следствие предполагает, что фигуранты причастны к нескольким аналогичным тяжким и особо тяжким преступлениям, связанным с незаконным распространением психотропных веществ.В отношении задержанных следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», а также ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается. В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на выявление возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38