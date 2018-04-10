Служба собственной безопасности Почты России раскрыла преступную группу, которая систематически воровала посылки клиентов.

Служба собственной безопасности "Почты России" раскрыла преступную группу, которая систематически воровала посылки клиентов. Работники сортировочного пункта вскрывали посылки, содержимое забирали себе, а упаковку выбрасывали. Похищенное продавали через интернет-сервис бесплатных объявлений.За подозреваемыми установили наблюдение. В итоге всех их взяли с поличным. Задержанным грозит до десяти лет тюрьмы. Тем же, кто так и не дождался своих посылок, "Почта России" обещает выплатить компенсацию.