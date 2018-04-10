В рамках оперативно-профилактической операции «Дети России-2018» инспекторы ПДН ОМВД России по районам Гольяново и Северное Измайлово провели для школьников профилактические уроки...

В рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018» инспекторы ПДН ОМВД России по районам Гольяново и Северное Измайлово Восточного округа Москвы провели для школьников профилактические уроки.Сотрудники полиции в Гольяново побеседовали с учащимся «Школы №1598» на тему «Правила поведения в школе, на улице и в общественных местах». В ходе беседы майор полиции Оксана Сотикова рассказа детям об основных правилах безопасности, например, как правильно вести в темное время суток, о том какие правила нужно соблюдать, отправляясь на природу, а также о мерах предосторожности при пересечении автомобильных дорог.В Северном Измайлове инспектор ПДН лейтенант полиции Кристина Иванова рассказала ученикам «Школы №399» о способах решения конфликтных ситуаций и куда можно обратиться за помощью в случае их возникновения. Во время лекции инспектор рассказала об административной ответственности, предусмотренной за мелкое хулиганство и о наказании за совершение проступка.После лекций ученики могли задать свои вопросы и получили на них развернутые ответы.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73