Полицейские подробно рассказали ребятам о пагубном влиянии наркотических средств и психотропных веществ на здоровье человека...
Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО совместно с психологом одного из центров провели профилактическую лекцию для подростков.
В рамках оперативно-профилактической операции «Дети России – 2018» полицейские вместе с психологом одного из центров подробно рассказали ребятам о пагубном влиянии наркотических средств и психотропных веществ на здоровье человека.
Старший оперуполномоченный по особо важным делам ОНК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Сергей Коротков на примерах рассказал присутствующим, что происходит с человеком, попавшим под влияние наркотиков. Психолог Денис Петров объяснил, какие эмоции переживает наркоман и к каким последствиям может привести употребление запрещенных препаратов. Кроме того, сотрудники полиции призвали подростков быть бдительными и не подвергаться негативному влиянию сверстников, предлагающих попробовать запрещенные вещества.
В ходе мероприятия ребятам был показан тематический видеоролик.
Также школьникам разъяснили статьи уголовного и административного кодексов за деяния, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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