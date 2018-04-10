Полицейские подробно рассказали ребятам о пагубном влиянии наркотических средств и психотропных веществ на здоровье человека...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО совместно с психологом одного из центров провели профилактическую лекцию для подростков.В рамках оперативно-профилактической операции «Дети России – 2018» полицейские вместе с психологом одного из центров подробно рассказали ребятам о пагубном влиянии наркотических средств и психотропных веществ на здоровье человека.Старший оперуполномоченный по особо важным делам ОНК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Сергей Коротков на примерах рассказал присутствующим, что происходит с человеком, попавшим под влияние наркотиков. Психолог Денис Петров объяснил, какие эмоции переживает наркоман и к каким последствиям может привести употребление запрещенных препаратов. Кроме того, сотрудники полиции призвали подростков быть бдительными и не подвергаться негативному влиянию сверстников, предлагающих попробовать запрещенные вещества.В ходе мероприятия ребятам был показан тематический видеоролик.Также школьникам разъяснили статьи уголовного и административного кодексов за деяния, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495)734-61-22