В период инспектирования будет проведен прием граждан.

С 16 апреля 2018 года сотрудниками УМВД России по Владимирской области будет проведена инспекторская проверка оперативно-службной деятельности Отд МВД России по Киржачскому району.В рамках инспектирования 17 апреля 2018 года с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д.16 а (каб. № 11) руководителем комиссии – главным инспектором Инспекции Штаба УМВД России по Владимирской области А.П. Стариковым и начальником Отд МВД России по Киржачскому району И.Г. Мочаловым будет осуществлен прием граждан по проблемным вопросам в деятельности Отд МВД России по Киржачскому району.Запись на прием будет проводиться по телефону: 8 (49237) 2-09-44.