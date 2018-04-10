Соединенные Штаты готовятся ввести очередные ограничения в отношении России. На этот раз американской Конгресс собирается запретить проведение сделок с суверенными облигациями России.

Соединенные Штаты готовятся ввести очередные ограничения вотношении России. На этот раз американской Конгресс собирается запретитьпроведение сделок с суверенными облигациями России.В соответствии с законопроектом, запрет будет введен непозднее чем через 90 дней после даты введения новых санкций – 5 апреля. Вслучае принятия, нормативно-правовой акт запретит гражданам США приниматьучастие в сделка по купле-продаже российских государственных облигаций.В проекте закона даны пояснения по суверенному долгу России.Он определяется как облигации, выпущенные Центробанком, Минфином и фондомнационального благосостояния со сроком погашения более двух недель. Кроме того,суверенным долгом России американские законодатели посчитали любой другойфинансовый инструмент, продолжительность или срок погашения которого превышает14 дней.Соединенные Штаты в минувшую пятницу объявили о введениинового санкционного списка. На этот раз под удар попал российский бизнес. Вперечне фигурируют 38 физических и юридических лиц – крупные бизнесмены иподконтрольные им активы.Под экономические ограничения попали также 17государственных служащих и две госструктуры. Отныне граждане США не могутсовершать с указанными в списке лицами никаких сделок. Активы российских физлици компаний, в случае, если они имеются на территории США, будут немедленнозаморожены.На фоне новых санкций резко снизился курс рубля по отношениюк главным мировым валютам. Во вторник, 10 апреля, в ходе торгов на Московскойбирже доллар пробил отметку в 63 рубля, а за европейскую валюту давали 78рублей. По словам экспертов, это наихудшее падение с 2014 года.Пострадал и крупный бизнес. Так, активы одного из крупнейшихмировых производителей алюминия – "РУСАЛа" – рухнули на 50%. Владелецкомпании миллиардер Олег Дерипаска потерял почти миллиард долларов.