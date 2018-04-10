На территории области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 8 человек травмированы.

На территории Владимирской области 8 апреля зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 8 человек травмированы. Выявлено 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Судогодский районПо предварительной информации, 08.04.2018г. в 07:05 на 16 км автодороги Владимир – Улыбышево – Коняево водитель автомобиля Ваз-21102, 1996 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд на обочину, наезд на стоящий автомобиль Скания-R113 с полуприцепом под управлением водителя, 1988 г.р., который стоял на обочине. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Ваз-21102, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, рваная рана брови справа, ушиб грудной клетки, перелом спинки носа – госпитализирован; пассажир автомобиля Ваз-21102, 1997 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибы – госпитализирован; пассажир автомобиля Ваз-21102, диагноз: 1993 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб шейного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки – госпитализирован.2. Суздальский районПо предварительной информации, 08.04.2018г. в 11:15 на 1 км Западного объезда города Суздаля водитель автомобиля Киа-Рио, 1954 г.р., при движения со стороны г.Суздаля в сторону г.Владимир допустил наезд на пешехода, 2008 г.р., который двигался по краю проезжей части дороги, на встречу движения транспортного средства, в сопровождении своей бабушки. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход травмирован, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибы, ссадины – госпитализирован.3. Октябрьский районПо предварительной информации, 08.04.2018 г. в 12:00 в г.Владимир на улице Мира напротив дома 72 водитель автомобиля Ваз-2105, 1996 г.р., при повороте налево, допустил столкновение с автомобилем Хендай-Крета под управлением водителя, 1984 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля Ваз-2105, 1996 г.р., диагноз: ушиб правого плеча – амбулаторно.4. Ковровский районПо предварительной информации, 08.04.2018г. в 14:50 в г.Ковров на улице Белинского у дома 1/1 водитель автомобиля Рено-Флюинс, 1988 г.р., отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, допустил съезд с проезжей части дороги, наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП пассажир автомобиля Рено-Флюинс, 1989 г.р., травмирован, диагноз: перелом правой руки – амбулаторно.5. Собинский районПо предварительной информации, 08.04.2018г. в 16:50 в г.Собинка на улице Лакина у дома 3 неустановленный водитель, управляя мопедом, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с мопедом Орион-50 под управлением водителя, 2000 г.р. В результате ДТП водитель мопеда Орион-50 травмирован, диагноз: ушиб спины – амбулаторно.6. Ковровский районПо предварительной информации, 08.04.2018г. в 21:35 на 256 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Фольксваген-Поло, 1988 г.р., двигаясь со стороны г.Н.Новгород в сторону г.Москва, допустил наезд на велосипедиста 1986 г.р., который пересекал проезжую части дороги в неустановленном месте, в состоянии алкогольного опьянения, слева направо по ходу движения т/с. В результате ДТП велосипедист травмирован, диагноз: ушибы, ссадины – амбулаторно.