На территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли и 4 человека травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли и 4 человека травмированы. Выявлено 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Судогодский районПо предварительной информации, 09.04.2018 г. в 10:50 на 25 км автодороги Никулино-Воровского-Мошок водитель автомобиля Киа-Рио, 1977 г.р., совершил съезд с дороги в правый кювет и наезд на дерево. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Киа-Рио, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом позвоночника – госпитализирован; пассажир автомобиля Киа-Рио, 1997 г.р., от полученных травм скончался на месте ДТП, до приезда бригады скорой помощи.2. Октябрьский районПо предварительной информации, 09.04.2018 г. в 13:00 в г. Владимир на улице Гастелло у корпуса №1 дома 15 водитель автомобиля ГАЗ-22171, 1971 г.р., при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилем Ауди А-3 под управлением водителя, 1986 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля ГАЗ-22171, диагноз: ЗЧМТ, СГМ – госпитализирован; пассажир автомобиля ГАЗ-22171, 1973 г.р., диагноз: ушиб правого локтевого сустава, рваная рана левой голени - амбулаторно.3. Муромский районПо предварительной информации, 09.04.2018 г. в 13:45 в г. Муром на улице Московская у дома 62-А водитель автобуса Скания, 1988 г.р., допустил падение пассажира, 1944 г.р., в салоне автобуса. В результате ДТП пассажир автобуса с диагнозом: ЧМТ - госпитализирован.4. Октябрьский районПо предварительной информации, 09.04.2018 г. в 20:58 на 1 км автодороги Владимир - Спасское водитель автомобиля Тойота, 1961 г.р., допустил наезд на велосипедиста, 2002 г.р., который двигался по проезжей части в правой полосе, попутно. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП, в карете скорой помощи.