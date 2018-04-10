В жизни миллиардера, владельца алюминиевого гиганта РУСАЛ Олега Дерипаски, кажется, наступила черная полоса. В понедельник в ходе торгов акции компании обрушились на 50%, а сегодня из совета директоров РУСАЛ вышел глава швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.

В жизни миллиардера, владельца алюминиевого гиганта"РУСАЛ" Олега Дерипаски, кажется, наступила черная полоса. Впонедельник в ходе торгов акции компании обрушились на 50%, а сегодня из советадиректоров "РУСАЛ" вышел глава швейцарского трейдера Glencore АйванГлазенберг."Glencore обязуется соблюдать все санкции в своейдеятельности и принимает все необходимые меры для смягчения любых рисков длябизнеса", – заявили в пресс-службе компании. Дерипаска и его"РУСАЛ" в минувшую пятницу были включены в новый санкционный переченьСША.Как заявили в швейцарской компании, они все еще оцениваютпозицию по своим контрактам с российским алюминиевым гигантом. В то же времятам добавили, что материальная ценность этих соглашений несущественна.Также швейцарский трейдер пошел на отмену сделки по обменусвоей доли в алюминиевой компании на долю в En+ – группу компаний, такжеконтролируемую Дерипаской. Сделка могла быть закрыта в апреле, после чегопланировалось ввести Глазенберга в совет директоров En+.Напомним, 5 апреля Вашингтон представил новый санкционный список,в который вошли 38 российских крупных бизнесменов и их компаний. Среди них ОлегДерипаска. На этом фоне его состояние уменьшилось почти на миллиард долларов -до 5,3 миллиарда.В понедельник, 9 апреля, "РУСАЛ" предупредил ориске технического дефолта по кредитным обязательствам. На Гонкогской биржеакции компании рухнули на 50%. Вместе с тем один из крупнейших производителейалюминия в мире намерен придерживаться своих кредитных обязательств.Расширение санкционного списка спровоцировало и падениероссийской валюты. Во вторник, 10 апреля, в ходе торгов на Московской биржеевро превысил отметку в 78 рублей, а американская валюта подорожала до 63.