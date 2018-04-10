В жизни миллиардера, владельца алюминиевого гиганта
РУСАЛ Олега Дерипаски, кажется, наступила черная полоса. В
понедельник в ходе торгов акции компании обрушились на 50%, а сегодня из совета
директоров РУСАЛ вышел глава швейцарского трейдера Glencore Айван
Глазенберг.
В жизни миллиардера, владельца алюминиевого гиганта
"РУСАЛ" Олега Дерипаски, кажется, наступила черная полоса. В
понедельник в ходе торгов акции компании обрушились на 50%, а сегодня из совета
директоров "РУСАЛ" вышел глава швейцарского трейдера Glencore Айван
Глазенберг.
"Glencore обязуется соблюдать все санкции в своей
деятельности и принимает все необходимые меры для смягчения любых рисков для
бизнеса", – заявили в пресс-службе компании. Дерипаска и его
"РУСАЛ" в минувшую пятницу были включены в новый санкционный перечень
США.
Как заявили в швейцарской компании, они все еще оценивают
позицию по своим контрактам с российским алюминиевым гигантом. В то же время
там добавили, что материальная ценность этих соглашений несущественна.
Также швейцарский трейдер пошел на отмену сделки по обмену
своей доли в алюминиевой компании на долю в En+ – группу компаний, также
контролируемую Дерипаской. Сделка могла быть закрыта в апреле, после чего
планировалось ввести Глазенберга в совет директоров En+.
Напомним, 5 апреля Вашингтон представил новый санкционный список,
в который вошли 38 российских крупных бизнесменов и их компаний. Среди них Олег
Дерипаска. На этом фоне его состояние уменьшилось почти на миллиард долларов -
до 5,3 миллиарда.
В понедельник, 9 апреля, "РУСАЛ" предупредил о
риске технического дефолта по кредитным обязательствам. На Гонкогской бирже
акции компании рухнули на 50%. Вместе с тем один из крупнейших производителей
алюминия в мире намерен придерживаться своих кредитных обязательств.
Расширение санкционного списка спровоцировало и падение
российской валюты. Во вторник, 10 апреля, в ходе торгов на Московской бирже
евро превысил отметку в 78 рублей, а американская валюта подорожала до 63.