Обстановка
у берегов Сирии накаляется. Похоже, что США все-таки готовятся нанести удар по
позициям Башара Асада.
Обстановка
у берегов Сирии накаляется. Похоже, что США все-таки готовятся нанести удар по
позициям Башара Асада.
Американский
эсминец "Дональд Кук" с крылатыми
ракетами "Томагавк" на борту подошел к сирийскому Тартусу, где
расположена военно-морская база ВМФ России. Еще два американских тяжелых
корабля с полным боекомплектом приближаются к сирийским берегам.
Утром 10 апреля стало известно, что "Дональд
Кук" не остался без внимания российских летчиков: наши боевые самолеты,
по меньшей мере, четыре раза пролетели над американским эсминцем.
Из самой Сирии сообщают, что Россия заблокировала
радиосигналы американских дронов, что значительно повлияло на получение разведданных
о районах, куда предположительно готовы ударить "Томагавками" корабли
ВМФ США. В России предупреждают, что такой
удар приведет к чудовищным проблемам.
Эскалация напряженности возникла после сообщений о химических
атаках в Восточной Гуте, которые, по утверждению Белого дома, совершили
войска Башара Асада. При этом традиционно американцы не предоставляют никакой
заслуживающей доверия информации, подтверждающей факт применения химоружия.
При этом западное сообщество в один голос обвиняет
Россию в причастности к этому. Накануне президент Трамп дошел до прямых
обвинения в адрес Владимира Путина и пообещал дать свой ответ на фейковую
химатаку через 48 часов.
Судя по всем, американский лидер настроен весьма
серьезно. Трамп усатми своего пресс-секретаря заявил, что не примет
участие в Саммите Америк из-за ситуации в Сирии. Встреча пройдет в
Колумбии и Перу 13–14 апреля. Как выражаются в Белом доме, президент будет "надзирать
над ответом США на химическую атаку в Сирии.