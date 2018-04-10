Обстановка у берегов Сирии накаляется. Похоже, что США все-таки готовятся нанести удар по позициям Башара Асада.

Обстановкау берегов Сирии накаляется. Похоже, что США все-таки готовятся нанести удар попозициям Башара Асада.Американскийэсминец "Дональд Кук" с крылатымиракетами "Томагавк" на борту подошел к сирийскому Тартусу, гдерасположена военно-морская база ВМФ России. Еще два американских тяжелыхкорабля с полным боекомплектом приближаются к сирийским берегам.Утром 10 апреля стало известно, что "ДональдКук" не остался без внимания российских летчиков: наши боевые самолеты,по меньшей мере, четыре раза пролетели над американским эсминцем.Из самой Сирии сообщают, что Россия заблокироваларадиосигналы американских дронов, что значительно повлияло на получение разведданныхо районах, куда предположительно готовы ударить "Томагавками" кораблиВМФ США. В России предупреждают, что такойудар приведет к чудовищным проблемам.Эскалация напряженности возникла после сообщений о химическихатаках в Восточной Гуте, которые, по утверждению Белого дома, совершиливойска Башара Асада. При этом традиционно американцы не предоставляют никакойзаслуживающей доверия информации, подтверждающей факт применения химоружия.При этом западное сообщество в один голос обвиняетРоссию в причастности к этому. Накануне президент Трамп дошел до прямыхобвинения в адрес Владимира Путина и пообещал дать свой ответ на фейковуюхиматаку через 48 часов.Судя по всем, американский лидер настроен весьмасерьезно. Трамп усатми своего пресс-секретаря заявил, что не приметучастие в Саммите Америк из-за ситуации в Сирии. Встреча пройдет вКолумбии и Перу 13–14 апреля. Как выражаются в Белом доме, президент будет "надзиратьнад ответом США на химическую атаку в Сирии.