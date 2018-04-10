Отставка Амана Тулеева с должности губернатора Кемеровской области продлилась недолго. Сегодня он избран на пост спикера областного парламента, заявив при этом, что считает после произошедшей трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" свою совесть чистой перед богом. Он сделал все, что мог.

Отставка Амана Тулеева с должности губернатора Кемеровской области продлилась недолго. Сегодня он избран на пост спикера областного парламента, заявив при этом, что считает после произошедшей трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" свою совесть чистой перед богом. Он сделал все, что мог."Человек проверяется, когда беда. Но вы-то меня не бросили. Я чувствовал поддержку. Спасибо вам! Знаю, сейчас после выборов (спикера) будет литься грязь, причем от людей, которые даже не знают, где расположен Кузбасс. Здесь не может быть, никакой вины нет. Собственник в Австралии, но про него никто не выступает. Три года были налоговые каникулы, и никто не имел права заикаться (о проверках)", — цитируетвыступление Тулеева в парламенте.Он отметил, что проверки начались только после личного распоряжения президента РФ, причем во всех местах массового пребывания людей."У меня совесть перед богом чиста, это самое главное", — сказал Тулеев, отметив, что в течение всей своей работы на посту главы региона он не имел "ни дня ни ночи покоя" и отдавал ей все силы."Следующая грязь польется, что много лет, что 73 года. Но старшее поколение никогда нельзя сбрасывать (со счетов), это преступление. В 70 лет люди набираются ума, опыта. Молодые и опытные должны идти в одной упряжке. Молодые воспримут все, что нужно", — считает он.Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Аман Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Позже он получил вакантный мандат депутата областного совета. Группа депутатов Государственной Думы от Кузбасса обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета депутатов.С октября 2016 года пост спикера облсовета занимал Алексей Синицын. Ранее он подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за Тулеева, которому после отставки 1 апреля был передан вакантный мандат в кузбасском парламенте. Депутаты поддержали заявление Синицына и выдвинули на эту должность Тулеева. На внеочередной сессии во вторник Тулеев избран на должность председателя парламента Кузбасса.