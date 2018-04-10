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<a href="http://33live.ru/novosti/10-04-2018-tushili-avtovokzal-bez-vody.html" target="_blank">«Тушили» автовокзал без воды</a> - Сегодня во Владимир горел автовокзал. Такова легенда учений владимирских спасателей. Задача пожарных - посмотреть, как сотрудники автовокзала готовы к ЧП, и отработать действия по спасению людей на таком сложном объекте. О том, как проходили учения и что пошло не по плану, расскажет Никита Королёв.