Сегодня во Владимир горел автовокзал. Такова легенда учений владимирских спасателей. Задача пожарных - посмотреть, как сотрудники автовокзала готовы к ЧП, и отработать действия по спасению людей на таком сложном объекте. О том, как проходили учения и что пошло не по плану, расскажет Никита Королёв.
Сегодня во Владимир "горел" автовокзал. Такова легенда учений владимирских спасателей. Задача пожарных - посмотреть, как сотрудники автовокзала готовы к ЧП, и отработать действия по спасению людей на таком сложном объекте. О том, как проходили учения и что пошло не по плану, расскажет Никита Королёв.