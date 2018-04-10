Звезда популярной группы Уматурман
остался без крыши над головой. У артиста сгорел дом.
Звезда популярной группы "Уматурман"
остался без крыши над головой. У артиста сгорел дом.
В подмосковной деревне Гаврилково городского округа
Красногорска начался пожар. В огне пострадало жилище музыканта Сергея Кристовского. По сообщению telegram-канала
"112", дом брата Сергея, солиста "Уматурман" Владимира
Кристовского, находится рядом, от пожара он не пострадал.
По данным сайта МЧС по Московской области 10 апреля 2018
года в 14.15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о
пожаре. На борьбу с огнем было отправлено 15 пожарных и 6 единиц
техники.
По информации Пятого канала, сейчас пожар полностью
локализован, площадь возгорания составила 350 кв. метров. В огне пострадали 2
из 15 домов поселка.Официальный представитель Сергея Юлия Сажина рассказала журналистам РЕН ТВ, что пожарным удалось потушить огонь.
Поклонники могут быть спокойны, на улице семья Сергея точно не останется. Ранее в СМИ
сообщалось, что у музыканта есть недвижимость в Испании.
Несколько лет назад Кристовский купил
дом в курортном городке Марбелье. "Место необыкновенно красивое – самая южная
точка Европы. У нас из окна виден Гибралтарский пролив и соседнее Марокко.
Конечно, мы объездили всю округу, купались то в Средиземном море, то в
Атлантическом океане, – рассказывал несколько лет назад артист.