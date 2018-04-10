Звезда популярной группы Уматурман остался без крыши над головой. У артиста сгорел дом.

Звезда популярной группы "Уматурман"остался без крыши над головой. У артиста сгорел дом.В подмосковной деревне Гаврилково городского округаКрасногорска начался пожар. В огне пострадало жилище музыканта Сергея Кристовского. По сообщению telegram-канала"112", дом брата Сергея, солиста "Уматурман" ВладимираКристовского, находится рядом, от пожара он не пострадал.По данным сайта МЧС по Московской области 10 апреля 2018года в 14.15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение опожаре. На борьбу с огнем было отправлено 15 пожарных и 6 едиництехники.По информации Пятого канала, сейчас пожар полностьюлокализован, площадь возгорания составила 350 кв. метров. В огне пострадали 2из 15 домов поселка.Официальный представитель Сергея Юлия Сажина рассказала журналистам РЕН ТВ, что пожарным удалось потушить огонь.Поклонники могут быть спокойны, на улице семья Сергея точно не останется. Ранее в СМИсообщалось, что у музыканта есть недвижимость в Испании.Несколько лет назад Кристовский купилдом в курортном городке Марбелье. "Место необыкновенно красивое – самая южнаяточка Европы. У нас из окна виден Гибралтарский пролив и соседнее Марокко.Конечно, мы объездили всю округу, купались то в Средиземном море, то вАтлантическом океане, – рассказывал несколько лет назад артист.